Траты властей на раскрутку аккаунтов и изготовление медалей вызывают осуждение у рядовых чеченцев

24 ноября 2020, 22:33

Многие жители Чечни живут на грани нищеты и считают выброшенными на ветер деньги, которые идут на раскрутку аккаунтов семьи Кадырова и изготовление медалей, рассказали выходцы из республики, проживающие за ее пределами. По их мнению, было бы разумнее направлять эти средства в социальную сферу.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Комитет правительства Чечни по госзаказу разместил на сайте госзакупок заявку на закупку 15 медалей имени первого президента Ахмата Кадырова и 15 орденов Кадырова на общую стоимость 10,2 миллиона рублей. 19 ноября исполнители Тимати, Джиган и Егор Крид пообещали Rolls Royce одному из тех, кто подпишется на Instagram-аккаунты, в числе которых аккаунты пяти членов семьи Рамзана Кадырова. Незадолго до этого рэп-исполнитель Моргенштерн сообщил, что в октябре занимался раскруткой Instagram-аккаунтов шести членов семьи Кадырова и двух его приближенных, взяв за каждый по 400 тысяч рублей.

По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов. Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность, считают профессор Михаил Рощин, правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов. 2,4 миллиона рублей за продвижение в Instagram шести аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова являются сравнительно невысокой платой, недостаточной для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару.

Многие сельские жители в Чечне живут на грани нищеты, и им не понять, как можно, по их мнению, выбрасывать деньги на ветер, заявил бывший житель республики Муса, комментируя крупные траты на раскрутку аккаунтов семьи Кадырова и изготовление медалей. Он рассказал, что уехал в Европу за два месяца до начала первой чеченской войны, но периодически приезжает на родину.

"Я человек военный, ушел в отставку, когда стал разваливаться СССР. Пытался как-то приспособиться к жизни в новом для себя измерении – не получилось. В Германию уехал, потому что там служил перед тем, как наши войска покинули эту страну. Думал, переждем с семьей лихие годы, этот беспредел, который был не только в Чечне, но и по всей стране, и вернусь домой. Тем более, что там остались два брата, сестры, много родственников. Оказалось, что нет ничего более постоянного, чем временное", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муса.

По словам мужчины, у него все сложилось хорошо. Сыновья в Германии закончили школы, получили специальности, работают, женаты. "Раньше я ездил в Чечню часто. Последний раз это было, когда в России объявили всеобщий карантин, и мне поневоле пришлось на это время остаться в Чечне. Жил в Шалинском районе, где был родительский дом. Приходилось, хоть и изредка, общаться с сельчанами", - сообщил Муса. С горечью он отметил, что многие семьи на селе в Чечне бедствуют. "Мало кто держит скотину. Не потому, что не хотят, а потому, что негде пасти коров. А покупать корма – очень дорого. Когда наступают холода, проблема с дровами, с углем. Много приходится платить за газ, за электричество. А работы нет. Выживают за счет пенсий", - говорит Муса.

Простым людям не понять, как можно, по их мнению, выбрасывать деньги на ветер

По его словам, о своих бедах сельчане стараются не говорить, однако младший брат сам завел разговор о том, как шикуют те, кто находится в окружении Кадырова, не говоря уже о самом главе. "Мы и так, живя за пределами страны, знаем, как живут «избранные» в Чечне. Мало дворцов и автопарк дорогих машин, теперь новая фишка - награды для избранных из золота и драгоценных камней. А чтобы мир знал о существовании всех членов семьи Кадыровых, наняли трёх певцов для продвижения их аккаунтов в соцсетях. И раскрутка аккаунтов всех членов семьи обходится самому Кадырову в 2,4 миллиона. Я долго объяснял брату по телефону, за что Кадыров заплатит более двух миллионов рублей. Иса, младший брат, так и не понял, что этот нужно, чтобы тот же Кадыров «светился» в соцсетях. Простым людям не понять, как можно, по их мнению, выбрасывать деньги на ветер", - рассказал Муса.

Орден имени Ахмата Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная в августе 2004 года. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора. В числе награжденных орденом - тетя главы Чечни Агазерт Дааева. Ей эту награду вручили по случаю Международного женского дня. "Родная сестра нашего первого президента, героя России Ахмат-хаджи Кадырова, Агазерт Дааева вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей", - говорилось в публикациях на страницах Рамзана Кадырова в соцсетях. Никаких других оснований для вручения ордена указано не было. В Чечне награды имеют особый смысл и поддерживают культ Кадырова, указал научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Награждение демонстрирует, насколько чиновник лоялен власти, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

Раскрутка аккаунтов семьи Кадырова и изготовление дорогих медалей раздражает и Малику, которая работает поваром в ресторане в Тюмени. По ее мнению, эти средства идут на бесполезное дело.

"Лучше бы помогали малоимущим семьям, таких в Чечне гораздо больше, чем этих новоявленных богачей", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Малика.

Она рассказала, что ее дочки уже выросли и вышли замуж. "Одна, младшая, Элита, воспитывает троих детей, считай, одна. Муж уехал за стройку в Крым два года назад, да так больше и не приезжал. Деньги он высылает редко и мало. И мне приходится ей помогать, потому что дети школьники - нужно одеть и обуть. Живет в селе со старой свекровью, которая придерживается наших обычаев и ходит на все тезеты и свадьбы. А с пустыми руками туда не пойдешь. На похороны нужно отнести три тысячи, на свадьбу, если родственник – 5-10 тысяч, а если соседская свадьба, то можно отнести три тысячи. А сейчас много людей умирает от ковида, и ко всем, особенно к родственникам, нужно пойти на соболезнование», - делится своими проблемами Малика.

По ее словам работы в селе нет, живет семья на пенсию свекрови, муж Малики звонит редко, а когда она до него дозванивается, то говорит, что карантин, и они сидят без работы. Дочь надеялась, что ее муж заработает в Крыму деньги, и они смогут купить дом. Но дома в республике, по словам Малики, стоят не менее трех-пяти миллионов, квартира двухкомнатная в Грозном – два-три миллиона. "Вот и приходится мне время от времени посылать дочке и внукам деньги", - сетует женщина.

На сайте объявлений "Авито" в разделе "Купить недвижимость" в Чеченской Республике (по данным на 21.30 мск 24 ноября) опубликовано более четырех тысяч объявлений. В их числе семь предложений домов и всего три предложения квартир стоимостью до 500 тысяч рублей. В пределах 2,4 млн рублей опубликовано 381 объявление по продаже домов и 572 объявления о продаже квартир.

В Чечне до сих пор люди живут в ПВРах – пунктах временного размещения, а власти тратят миллионы "на какие-то аккаунты в инстаграме", возмущается жительница одного из таких ПВР Разет (имя женщины по ее просьбе изменено, так как она опасается, что после комментария ее могут выселить вместе с детьми, которых у нее четверо).

"Живут в ПВРах давно, и видимо, до конца дней своих люди, которым больше некуда деться. Вот наша семья как раз такая, нам тоже некуда деться", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Разет.

Первые пункты временного размещения вынужденных переселенцев (ПВР) были созданы в Чечне в начале 2000 года. В марте 2008 года власти Чечни объявили о полном решении проблемы вынужденных переселенцев и переименовали все ПВР в "общежития для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий". ПВР имелись в Грозном, а также в городах Аргуне, Гудермесе, ряде других крупных населенных пунктов республики. В Чечне, по данным правозащитников, при ликвидации пунктов временного размещения встречались случаи грубого нарушения прав граждан, людей насильно выселяли из комнат общежитий.

Она рассказала, как нелегко приходится ее семье. "У меня старшая дочь учится в седьмом классе, младшему сыну скоро будет пять лет. Этой весной умер муж, сказали – сердце, но медсестра в больнице сказала, что от коронавируса. Он подрабатывал то на стройке, то кому-то плитку положить. Он не боялся работы", - продолжила Разет. По ее словам, во время войны семья потеряла дом – в него попал снаряд, в это время там находились свекор и свекровь. "Они погибли, а у меня нет родных, я сирота. Нас поселили сюда, сказали временно. И еще сказали, что скоро построят дома, и всем жильцам ПВР дадут квартиры. Но ничего не строят, и о нас все забыли", - рассказала женщина.

Вчера ее старшая дочка не пошла в школу, потому что у нее нет обуви, кроме босоножек. "Соседка принесла вчера вечером кроссовки своего сына, они ему малы, вырос. Девочка в них пошла в школу, а ее одноклассница, увидев, в чем обута моя дочь, рассмеялась, сказала, что это мальчишечьи кроссовки. Моя дочь пришла в слезах, сказала, что больше в школу не пойдет. Ей стыдно быть нищей. Та одноклассница назвала ее нищей", - рассказала Разет.

мы живем в этих временных пунктах, а кто-то миллионы раздает на какие-то аккаунты в инстаграме

"Вот так мы живем в этих временных пунктах, а кто-то миллионы раздает на какие-то аккаунты в инстаграме. Мы не одни такие, нас много. Только нас не хотят видеть и не хотят ничего о нас знать", - сетует женщина.

Вместо того, чтобы тратить деньги на изготовление дорогостоящих наград и раскручивание аккаунтов, властям Чечни следовало бы эти средства направить на улучшение жилищных условий населения, считает бывший житель республики Заур, который сейчас проживает в Вене.

"Лучше бы эти средства направили на улучшение жилищных условий людей, которые живут в нищенских условиях", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Заур.

По его сведениям, в 2009 году у Кадырова была большая группа журналистов-пиарщиков, которые должны были работать над созданием положительного образа Кадырова, в том числе и в соцсетях. "Мне тогда довелось с одним молодым человеком из этой группы познакомиться. Он сказал, что работа сложная, но у них есть опыт работы, и он не сомневается в успехе", - рассказал Заур. Он отметил, что после этого старался следить за всеми выступлениями Рамзана Кадырова, его речами и комментариями на мировые события. "Я не пиарщик и мне трудно судить - вырос ли рейтинг Рамзана за эти годы. Но, судя по тому, что, отказавшись от пиарщиков, Рамзан теперь платит солидные суммы денег на раскрутку аккаунтов его и членов его семьи, думаю, этот рейтинг падает", - отметил Заур.

По мнению мужчины, властям выгоднее было бы пустить выделенные на раскрутку аккаунтов и изготовление орденов средства на жилье нуждающимся. "Уверен - тогда точно рейтинг Кадырова значительно бы вырос", - заключил он.

Отметим, что в декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав главу республики ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. В октябре 2018 года в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировке его официальной страницы в Instagram, однако уже на следующий день представитель соцсети заявил, что это ошибка, а аккаунт вновь заблокирован.