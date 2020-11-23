К раскрутке аккаунтов семьи Кадырова подключились Тимати, Джиган и Крид

23 ноября 2020, 11:50

Исполнители Тимати, Джиган и Егор Крид пообещали Rolls Royce одному из тех, кто подпишется на Instagram-аккаунты, в числе которых пяти членов семьи Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", рэп-исполнитель Моргенштерн сообщил, что в октябре занимался раскруткой Instagram-аккаунтов шести членов семьи Рамзана Кадырова и двух его приближенных, взяв за каждый по 400 тысяч рублей. По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов. Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность, считают профессор Михаил Рощин, правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов.

Чтобы раскрутить аккаунты своих спонсоров, Моргенштерн провел конкурс - "гив", для участия в котором нужно было подписаться на все без исключения 124 страницы в Instagram, на которые был подписан и сам исполнитель. Среди участников конкурса разыгрывались различные призы, главным из которых стал автомобиль Mercedes. 2,4 миллиона рублей за продвижение в Instagram шести аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова являются сравнительно невысокой платой, недостаточной для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару.

Об аналогичном "гиве" объявили и рэперы Тимати (Ильдар Юнусов) и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), а также исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин). "Условие всего одно: нужно подписаться на всех тех, на кого подписаны мы", - говорят они в ролике с объяснением правил конкурса. Этот ролик был опубликован 19 ноября на страницах Джигана и Крида в Instagram и к 11.50 мск 23 ноября собрал по 1,7 миллиона и 2,1 миллиона просмотров соответственно.

Певцы пообещали ежедневно разыгрывать денежные призы. Один из участников конкурса получает возможность выиграть Rolls Royce. В ролике отмечается, что проведение "гива" связано с премьерой новой песни Тимати, Джигана и Крида, "Rolls Royce". "Главный хит сезона, "Rolls Royce", должен быть подкреплен настоящим Rolls Royce", - говорит на видео Джиган. Клип был представлен 30 октября.

У всех трех исполнителей во время проведения конкурса одинаковое число подписок - по 154. В их числе аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, публикации в котором пишутся от имени Рамзана Кадырова, супруги главы Чечни Медни (za_kra_medni) и их сыновей сыновей Адама (adam_benoevsky_095), Али (za_kadyrova_ali), Ахмата (za_kadyrova_akhmat). Аккаунта старшей дочери Кадырова, Айшат, на этот раз нет.

По состоянию на 11.50 мск 23 ноября, аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 имеет 4,6 миллиона подписчиков, аккаунт Ахмата Кадырова - 2,7 миллиона, Али Кадырова - 1,7 миллиона, Адама Кадырова - 1,7 миллиона, Медни Кадыровой - 1,2 миллиона. 7 ноября число подписчиков этих аккаунтов было почти таким же, а у ya_pomoshnik_kra_95 и Али Кадырова - примерно на 100 тысяч больше. Все эти аккаунты членов семьи Кадырова популярнее, чем страницы в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, на которую подписаны 402 тысячи пользователей, и страница депутата Госдумы Адама Делимханова с 245 тысячами подписчиков.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав главу республики ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. В октябре 2018 года в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировке его официальной страницы в Instagram, однако уже на следующий день представитель соцсети заявил, что это ошибка, а аккаунт вновь заблокирован.

Один из организаторов конкурса, Тимати, дружит с Кадыровым. Когда в сентябре 2017 года в Грозном открылся ресторан сети Black Star Burger, совладельцем которой является Тимати, Рамзан Кадыров вместе с ним готовили и раздавали бургеры первым посетителям под охраной тяжелой бронетехники и военных. Вести бизнес в Чечне без поддержки со стороны представителей власти сложно из-за многочисленных проверок, указали тогда предприниматели.

В апреле 2020 года, когда чеченские чиновники и силовики последовали примеру Рамзана Кадырова, который побрился налысо в ответ на просьбы жителей республики открыть закрытые на карантин из-за эпидемии коронавируса парикмахерские, то же сделал и Тимати.

5 октября Тимати разместил на своей странице фото с Рамзаном Кадыровым, поздравив главу Чечни с днем рождения. При этом певец сослался на аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, подписка на который теперь обязательна для участия в конкурсе.

Семья Кадырова не ограничилась для раскрутки своих аккаунтов конкурсом Моргенштерна, констатировал сегодня оппозиционный Telegram-канал 1Adat. "Как мы заявляли ранее, Моргенштерн не был единственным слотом в пиар-кампании Кадырова, поэтому кадыровские гивы продолжаются. <...> наступил черед "Тимура и его команды", ведь Тимати - это главный актив Кадырова на уровне знаменитостей", - говорится в публикации.

Там также отмечается, что 1Adat "давно просит" от государственного телеканала "Грозный" провести расследование о происхождении денег на раскрутку аккаунтов семьи главы Чечни.

В условиях конкурса не раскрывается, платили ли его организаторам владельцы аккаунтов, на которые подписаны Тимати, Джиган и Крид.