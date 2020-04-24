Бритье голов чиновниками в Чечне стало способом доказать лояльность Кадырову

24 апреля 2020, 04:59

Чиновники и силовики последовали примеру главы Чечни Рамзана Кадырова, который побрился налысо в ответ на просьбы жителей республики открыть закрытые на карантин из-за эпидемии коронавируса парикмахерские. У народов Кавказа нет традиции повторять любые поступки за лидером, поведение характерно для тех, кто пытается высказать главе Чечни свою преданность, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", с 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. Система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребностей людей, посетовали жители республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 23 апреля в Чечне было подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике скончался шестой пациент с положительным тестом на коронавирус, состояние четверых больных оценивалось как крайне тяжелое. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки, обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Глава Чечни 21 апреля запустил флешмоб "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" и призвал всех последовать его примеру.

"Салоны у нас закрыты, парикмахеров дома нет, поэтому, как наши предки, побрил голову", - процитировала его "Чечня сегодня". Так Кадыров ответил на просьбы жителей республики открыть парикмахерские.

Ранее на заседании оперативного штаба под руководством Кадырова местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо, сообщили 21 апреля РИА "Новости".

В официальных Instagram-пабликах и страницах некоторых чиновников в мессенджерах вечером 21 апреля и в первой половине следующего дня появились фото и видеоролики, на которых чиновники и силовики продемонстрировали наголо побритые головы.

Выступивший вечером 22 апреля с ежедневным докладом о развитии ситуации с коронавирусом в республике министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов был обрит. Выступление министра, размещенное на странице в Instagram телеканала "Грозный ТВ", насчитывающей 711 тысяч подписчиков, набрало, по данным на 01.50 мск сегодня, 83 920 просмотров. Пользователи соцсети оставили под ним 314 комментариев.

"И он подстригся. У него такой вид скромный, и как-то жалость вызывает", - прокомментировала alionasemionova805.

"Кто-нибудь мне скажет, почему он постригся? ... это не идёт образованному человеку, тем более главврачу», – написал niypoles777.

"Сделай он обратное, это было бы воспринято как некий вызов или проявление неуважения к главе региона и тем идеям, которые он несёт в массы", - считает 0195_german_.

На странице МВД Чечни в Instagram, насчитывающей 111 тысяч подписчиков, появилось фото бритого наголо министра МВД республики Руслана Алханова в окружении троих лысых молодых людей. На этой же странице размещен короткий видеоролик с выступлением директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева, который также обрит наголо.

Фотографии вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова с лысой головой размещены на его странице в Instagram, на которую подписано 220 тысяч пользователей. На одном фото Висмурадов снят в компании руководителя УВД Грозного Аслана Ирисханова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне Гайрбека Делимханова, все они обриты наголо. На еще одной фотографии Висмурадов запечатлен в компании чеченского бойца Абдул-Керимова Эдилова, есть фото со старшими сыновьями главы Чечни и четырьмя своими сыновьями, все они обриты.

Депутат Госдумы России и советник Кадырова Адам Делимханов также опубликовал на своей странице в Instagram, насчитывающей 225 тысяч подписчиков, фото и два видеоролика с бритой головой.

Примеру Кадырова также последовали блогеры. Так, видео со сбриванием волос опубликовал на своей странице в Instagram блогер Артем Калайджян. "Принял эстафету от Рамзана Ахматовича Кадырова", - написал он в аннотации к видео. Подобные видео разместили у себе на страницах в соцсети блогер Михаил Литвин и эстрадный исполнитель Тимати.

Кавказоведы назвали унизительным для чиновников подражание Кадырову

На Кавказе и, в частности, в Чечне, нет традиции следовать за лидером в любых его экстравагантных поступках, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Я не думаю, что это соответствует какой-то адатной традиции, это уже, видимо, новая традиция... такое подражание лидерам идет по всей стране", - сказал он.

Рощин указал, что это более характерно для ближнего к правителю круга чиновников. "Я не думаю, что все мужчины повсеместно стали бриться наголо. Это ближний круг, который хочет показать свою преданность главному", - отметил он.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко согласен, что следовать за всеми причудами лидера в основном свойственно приближенным к Кадырову.

"Это достаточно глупо и, я считаю, унизительно для элиты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Малашенко также отметил, что это "самое настоящее холуйство".

По словам Малашенко, в некоторых случаях следовать за лидером - это нормально. "А бритье наголо, согласитесь, выглядит нелепо и глупо, это перебор", - сказал он.

Глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев отметил, что оценкой для чиновников в Чечне уже давно является степень лояльности.

"Полезность чиновника во властных структурах определяется не квалификацией, не персональной деятельностью, не эффективностью отрасли, министерства, района или какого-нибудь поселения, а тем, насколько он будет лоялен, будет лизоблюдствовать перед Кадыровым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев отметил, что подчиненные Кадырова порой сами готовы усердствовать в подхалимаже. "Мне даже кажется, что это вовсе и не затея Кадырова... Но наиболее приближенные пытаются каждый раз демонстрировать ему свою преданность", - отметил он.

По мнению Кутаева, чеченский народ не одобряет такие крайности. "Есть народ, который все это видит, который на это все смотрит... Поэтому любому здравомыслящему человеку, мусульманину, кавказцу надо вести себя подобающим образом, скромно", - пояснил он.