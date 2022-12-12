Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине

12 декабря 2022, 17:17

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Военнослужащий Александр Хохлов погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 112 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря администрация Кировского района Северной Осетии сообщила, что 29-летний Ахсар Кортиев погиб в зоне военной операции. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель не менее 111 уроженцев республики.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Военнослужащий Александр Хохлов 1990 года рождения погиб "пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя cпeцoпepaции на Украине", сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале, выразив соболезнования близким убитого.

Похоронить Хохлова решено в станице Луковской, отмечается в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 112 жителей Северной Осетии.

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