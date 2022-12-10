10 декабря 2022, 06:25

Массовые гуляния на Новый год отменены в Северной Осетии

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Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти ряда регионов юга России решили отказаться от новогодних торжеств, чтобы сэкономить на фоне проведения спецоперации на Украине. 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что главы городов и районов не должны потратить ни копейки на закупку новогодних украшений. 3 октября ставропольцы предложили властям отменить новогодние празднования. 2 ноября власти Кубани отменили новогодние концерты и фестивали. 7 декабря администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади.

Власти Северной Осетии приняли решение не проводить массовые празднования на Новый год.

"Массовых гуляний и концертов в новогодние праздники не планируется. Во Владикавказе и районах республики будут установлены елки, иллюминация, организованы места для культурного отдыха. Для детей проведут различные новогодние мероприятия в учреждениях образования и культуры", – привел 9 декабря ТАСС сообщение пресс-службы главы и правительства республики.

О планах сократить новогодние празднества с целью экономии бюджета власти Северной Осетии заявили еще в начале октября, отметил автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле".

"Когда я увидела новость о сокращении празднеств, то подумала, что это решение принято из этических соображений. Потом дочитала текст и поняла, что из расчёта. В комментариях к этой новости люди пишут, что сейчас не до праздников", – написала автор блога.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители регионов юга России встретили Новый год на фоне пандемии", "Городские новогодние празднования отменены в Ставрополе и Михайловске", "Пользователи соцсети поспорили об уместности праздника в Армавире во время военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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