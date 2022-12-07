Мэрия Грозного продолжила тренд на отмену масштабных новогодних празднеств

07 декабря 2022, 12:28

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Администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади, продолжив начатую в других регионах тенденцию к сокращению бюджетных расходов на масштабные праздничные мероприятия.

Официальных ограничений в новогодние праздники в Грозном не предусмотрено, однако в них ожидаются изменения, сообщили в мэрии столицы Чечни. В частности, власти города отказались от концерта на центральной площади в новогоднюю ночь и отменили праздничный салют, информирует сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Кроме того, не предусмотрено нового оформления на бульваре имени Эсамбаева, а в праздничном оформлении улиц будут использованы преимущественно прошлогодние декорации с использованием некоторых новых элементов. При этом сейчас в Грозном устанавливают главную новогоднюю елку и проводится новогоднее оформление административных зданий, пишет агентство.

"Кавказский узел" писал, что формат новогодних мероприятий ранее изменили власти и в других регионах СКФО и ЮФО. Так, 25 ноября глава Кабардино-Балкарии заявил, что массовые увеселительные мероприятия на Новый год не будут проводиться, а также не будут закупаться новые украшения улиц. Он пояснил, что сэкономленные деньги планируется направить на поддержку военнослужащих и их семей.

2 ноября власти Кубани на фоне военной операции на Украине решили отменить новогодние концерты и фестивали, а муниципалитетам было рекомендовано не закупать новые украшения для уличного оформления. При этом администрация Сочи на новогоднее оформление города-курорта выделила 208,1 миллиона рублей, проигнорировав тем самым рекомендацию властей Краснодарского края

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет, и что главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений. Ставропольцы также предложили ранее властям отменить новогодние празднования.

К концу октября в каждом третьем российском регионе были приняты решения в том или ином виде сэкономить на новогодних праздниках из-за военной операции. В основном власти отказываются от концертов, салютов и гуляний ради помощи бойцам и их семьям, сообщил 31 октября "Коммерсант". В список, приведенный изданием, вошли два региона юга России - Ростовская область и Ставропольский край.

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