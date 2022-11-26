26 ноября 2022, 02:02

Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых торжеств на Новый год

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовые увеселительные мероприятия не будут проводиться на Новый год, не будут закупаться новые украшения, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он заверил, что сэкономленные деньги будут направлены на поддержку военных и их семей.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края на фоне проведения спецоперации на Украине решили отменить новогодние концерты и фестивали, а муниципалитетам было рекомендовано не закупать новые украшения для уличного оформления. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет, и что главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений. Ставропольцы также предложили ранее властям отменить новогодние празднования.

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение не проводить массовые увеселительные мероприятия на Новый год. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков 25 ноября в своем телеграм-канале (4737 просмотров по данным нам 01.30 мск сегодня, 26 ноября).

"Для украшения городских улиц будет достаточно уже имеющихся декоративных конструкций. Сэкономленные средства направим на поддержку наших бойцов и их семей", - добавил Коков.

Он также сообщил, что "детская программа, утренники и новогодние елки пройдут в привычном формате". "Организуем новогодние мероприятия и подарки для детей, лишенных в силу различных жизненных обстоятельств родительского тепла, для детей из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - отметил Коков.

Глава республики добавил, что особое внимание будет уделено "детям из семей наших военнослужащих и жителей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома и находящихся сейчас в Кабардино-Балкарии".

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Примечание:

"Жители регионов юга России встретили Новый год на фоне пандемии", "Столица Ставропольского края из-за ветра осталась без главной новогодней елки", "Городские новогодние празднования отменены в Ставрополе и Михайловске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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