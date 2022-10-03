Ставропольцы предложили властям отменить новогодние празднования

03 октября 2022, 04:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Ставропольского края в Telegram призвали губернатора отменить новогодние празднества и не развешивать украшения, а сэкономленные средства направить мобилизованным гражданам и их семьям.

2 октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал видео о подготовке мобилизованных жителей края. "Гордимся вами, земляки! Верим в вас!" - написал он (более 38 тысяч просмотров на 04.00 мск сегодня, 3 октября и 261 комментарий).

В комментариях некоторые пользователи предложили губернатору отменить ближайшие празднования и направить вырученные деньги мобилизованным и их семьям.

"Как смотрим губернатор на то, чтобы на время СВО перенаправить средства, выделяемые на любые празднования, украшения и увеселения - на цели обеспечения тех, кого мобилизовали, их семей и освещения потребностей. Наряжать елку и организовывать КВН сможем после победы. А то как-то не по-людски", - предложил Сергей Анатольевич.

"Они на это не пойдут, надо людей отвлекать от происходящего", - предположил Сергей.

"Полностью согласна! Сейчас не время для благоустройства территорий, когда наши ребята жизнью рискуют", - считает Вера.

"Дорогие земляки, давайте вместе затянем потуже пояса и обойдемся пока без этих объектов", - поддержала Евгения А.

"Деньги на украшение площадей елками - пусть на них купят броники и еду. Думаю, никто против не будет. Обойдемся один год и без елки", - написала Ольга.

"Прошу вас отменить все мероприятия и концерты, которые запланированы в нашем городе, включая и Новый год, а лучше помочь нашим защитникам", - также предложила Marina.

В Telegram-канале "Блокнот Ставрополь" публикация о предложениях жителей Ставрополя набрала по данным на 04.00 мск сегодня, 3 октября 9702 просмотра и 25 комментариев. Комментаторы высказали сомнение, что празднество отменят.

"Один год можно и без елки обойтись, не помрем", - считает Utro Ponedelnika.

"Ничего он отменять не будет. Не забывайте, там заложены деньги на их новогодний банкет и подарки", - отметил Ж.В К.

"Почему простые люди должны что-то жертвовать: на лечение детей, на сборы военным? <...> А потом, где гарантия, что эти деньги реально пойдут для военных?" - задается вопросом Леля.

Издание также разместило анонимный опрос "Нужно ли отменить праздничные мероприятия и украшения на Новый год в нынешних условиях?" Участие в опросе приняли 4004 пользователей Telegram, 81% считает, что нужно отменить, 19% придерживаются противоположного мнения.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 14 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил провести празднование 85-летия края без фейерверков и приглашенных звезд, выступление которых ранее анонсировалось.

Праздничные мероприятия также были сокращены или отменены в других городах юга России. Так, от об отмене визита в республику патриарха Русской православной церкви и торжественного богослужения в честь 1100-летия крещения Алании отказался глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации праздничные мероприятия не уместны, заявил он.

23 сентября стало известно, что власти Минеральных Вод приняли решение отменить празднование Дня города, пользователи Telegram поддержали решение властей.

В Ставрополе, однако, организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции. При этом накануне атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к властям региона с предложением отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили многие пользователи соцсетей, назвав их "пиром во время чумы".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.