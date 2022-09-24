Меняйло отменил праздничные мероприятия в честь 1100-летия крещения Алании

24 сентября 2022, 11:24

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отмене визита в республику патриарха Русской православной церкви и торжественного богослужения в честь 1100-летия крещения Алании. На фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации праздничные мероприятия не уместны, заявил он.

Как писал "Кавказский узел", российское Библейское общество в августе объявило сбор пожертвований для издания Библии на осетинском языке. Перевод Библии готов, а денег на его издание нет, пояснили организаторы сбора и призвали поддержать проект пожертвованиями. Планируется, что Библия на осетинском языке будет издана в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, которое отмечается в сентябре этого года, сообщила на своем сайте Владикавказская и Аланская епархия.

Власти Северной Осетии решили отменить визит патриарха Русской православной церкви и праздничное богослужение, запланированные в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, сообщил глава республики Сергей Меняйло 23 сентября на своей странице во "ВКонтакте". "Сегодня нами было принято решение значительно сократить праздничную часть программы – нынешняя ситуация диктует свои условия. Решено перенести часть мероприятий до более подходящего времени... Слово «праздник» – сегодня не совсем уместно", - пояснил он.

При этом будут сохранены "мероприятия духовно-патриотического характера, мероприятия объединяющие, консолидирующие, показывающие, насколько важно сейчас быть сплоченными", добавил глава Северной Осетии. "В предстоящие два дня пройдут запланированные конференции, будут развернуты музейные экспозиции, в воскресенье состоятся театрализованная историческая реконструкция крещения Алании и концерт хоровых коллективов, которые будут исполнять духовную музыку", - написал Меняйло.

Подписчики главы региона в комментариях выступили против частичной мобилизации.

"Сейчас стоит выходить на другие мероприятия - например, против мобилизации", - написал Рифат Ермаков.

"Сергей Иванович, отмените мобилизацию в Северной Осетии. Мы побили рекорды. Достаточно", - обратилась к Меняйло Инга Болатаева.

Напомним, 19 сентября Сергей Меняйло сообщил, что в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек. До конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину, добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу.

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