24 сентября 2022, 11:24

Меняйло отменил праздничные мероприятия в честь 1100-летия крещения Алании

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отмене визита в республику патриарха Русской православной церкви и торжественного богослужения в честь 1100-летия крещения Алании. На фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации праздничные мероприятия не уместны, заявил он.

Как писал "Кавказский узел", российское Библейское общество в августе объявило сбор пожертвований для издания Библии на осетинском языке. Перевод Библии готов, а денег на его издание нет, пояснили организаторы сбора и призвали поддержать проект пожертвованиями. Планируется, что Библия на осетинском языке будет издана в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, которое отмечается в сентябре этого года, сообщила на своем сайте Владикавказская и Аланская епархия.

Власти Северной Осетии решили отменить визит патриарха Русской православной церкви и праздничное богослужение, запланированные в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, сообщил глава республики Сергей Меняйло 23 сентября на своей странице во "ВКонтакте". "Сегодня нами было принято решение значительно сократить праздничную часть программы – нынешняя ситуация диктует свои условия. Решено перенести часть мероприятий до более подходящего времени... Слово «праздник» – сегодня не совсем уместно", - пояснил он. 

При этом будут сохранены "мероприятия духовно-патриотического характера, мероприятия объединяющие, консолидирующие, показывающие, насколько важно сейчас быть сплоченными", добавил глава Северной Осетии. "В предстоящие два дня пройдут запланированные конференции, будут развернуты музейные экспозиции, в воскресенье состоятся театрализованная историческая реконструкция крещения Алании и концерт хоровых коллективов, которые будут исполнять духовную музыку", - написал Меняйло. 

Подписчики главы региона в комментариях выступили против частичной мобилизации.

"Сейчас стоит выходить на другие мероприятия - например, против мобилизации", - написал Рифат Ермаков

"Сергей Иванович, отмените мобилизацию в Северной Осетии. Мы побили рекорды. Достаточно", - обратилась к Меняйло Инга Болатаева

Напомним, 19 сентября Сергей Меняйло сообщил, что в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек. До конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину, добавил он. 

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Пробки выросли на Верхнем Ларсе на третьи сутки мобилизации", "Минстрой Северной Осетии сообщил о планах проложить тропу для туристов к высокогорному храму", "Выставка аланских образов прошлого впечатлила владикавказцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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