Новогодняя иллюминация в Ростове-на-Дону в Новому году-2022, стоп-кадр видео в YouTube-канале Allekos bike, https://www.youtube.com/watch?v=I_Ir17bBcfA

11 октября 2022, 11:43

Голубев заявил об отмене массовых новогодних мероприятий

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Массовых торжеств по случаю Нового года в Ростовской области не будет, главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений, заявил сегодня губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о том, что в регионе полностью выполнен план по частичной мобилизации и открыт фонд для обеспечения нужд мобилизованных. 10 октября он заявил о введении дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных.

На закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки, заявил сегодня глава Ростовской области Василий Голубев. "Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом предложение отказаться от новогодних празднеств он отверг. "Новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги. Ав сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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