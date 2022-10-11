Ростовский губернатор отчитался о мерах поддержки для семей мобилизованных

11 октября 2022, 04:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Детям мобилизованных жителей Ростовской области будет предоставлено бесплатное питание в школах, колледжах и училищах, их вне очереди устроят в детские сады, кружки и секции, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также сообщил, что семьи мобилизованных планируется освободить от уплаты транспортного и земельного налогов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о том, что в регионе полностью выполнен план по частичной мобилизации и открыт фонд для обеспечения нужд мобилизованных.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал 10 октября на своем Telegram-канале, что подписал постановление о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Публикация набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 11 октября более 22 тысяч просмотров.

Основное количество пунктов постановления касаются поддержки детей. Им обещано внеочередное зачисление в детские сады, освобождения от платы за них, бесплатное посещение кружкой и секций системы государственного дополнительного образования. Кроме того, бесплатным питанием обещан обеспечить школьников 5-11 классов, бесплатным одноразовым горячим питанием - учащихся очных отделений государственных колледжей и училищ.

Детям-инвалидам, как и пожилым членам семей мобилизованных обещана при необходимости возможность социального обслуживания на дому и стационарной форме вне зависимости от состава семьи и без учета уровня ее доходов. Родные мобилизованных могут рассчитывать на содействие в поиске работы, профессиональном обучении, получении дополнительного профессионального образования, адресная, психологическая и юридическая помощь.

Глава региона также отчитался, что поручил подготовить проект закона об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налог в 2022 и 2023 годах, а на муниципальном уровне их планируется освободить от уплаты земельного налога.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации в России. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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