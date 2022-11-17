Мэрия Сочи проигнорировала рекомендации не тратить деньги на новогоднее оформление на фоне СВО

17 ноября 2022, 13:19

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Администрация Сочи на новогоднее оформление города-курорта выделила 208,1 млн рублей, проигнорировав тем самым рекомендацию властей Краснодарского края не тратить бюджетные средства на новые новогодние украшения на фоне проведения спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября власти Краснодарского края на фоне проведения спецоперации на Украине решили отменить новогодние концерты и фестивали, а муниципалитетам было рекомендовано не закупать новые украшения для уличного оформления.

Муниципальное учреждение "Сочисвет" провело тендер на украшение города-курорта к Новому году. Речь идет о создании нескольких десятков арт-объектов и фотозон, которые обойдутся бюджету в 208,1 млн рублей. Тендер выиграло ООО "Изостудия" из Армавира, владельцем которой является депутат городской думы Сергей Кобылин, обратили внимание 16 ноября "Кавказ. Реалии"*.

По условиям тендера, подрядчик должен создать в Сочи 49 арт-объектов. В том числе шесть "Световых деревьев" по 1,3 млн рублей за каждое, две фотозоны "Шар" за 3,8 млн рублей, "Воздушного шара с подсветкой" за 4 млн рублей.

Создание фотозон "Краснодар", "Москва", "Казань", "Санкт-Петербург", "Севастополь", "Калининград", "Волгоград", "Владивосток", "Новосибирск" обойдется по 811 тысяч рублей за каждое. На арт-объект "фонтан-спираль" выделено 8,5 млн рублей. По 436 тысяч рублей оценено создание двух цифр "3" для замены на двух арт-объектах "Сочи 2022", указано на сайте госзакупок.

ООО "Изостудия" уже становилось победителем тендеров "Сочисвета". В 2021 году – тендер на новогоднее украшение города на порядка 70 млн рублей, а в 2020-м – тендер на 49,9 млн, отметил "Блокнот Сочи".

Отметим, что это не единственные траты на подготовку к Новому году сочинских чиновников. 2 ноября "Юга.ру" сообщили, что на новогодние гирлянды и две елки из бюджета Сочи выделено более 20 млн рублей.

Напомним, 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет, и что главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений. Ставропольцы также предложили ранее властям отменить новогодние празднования.

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