Жители регионов юга России встретили Новый год на фоне пандемии

01 января 2021, 00:00

В ряде регионов юга России отменены праздничные новогодние гуляния, массовые мероприятия из-за риска распространения коронавируса сведены к минимуму, власти регионов призвали жителей провести праздник в семейном кругу.

Как писал "Кавказский узел", на организованные мэрией Махачкалы новогодние мероприятия собираются сотни людей, многие из них не используют маски. Проведение под патронажем властей праздников со скоплением людей опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали нелогичным.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Волгограде из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия пройдут не на одной площадке, а сразу на нескольких. По задумке чиновников, это поможет рассосредоточить людей, желающих встретить Новый год в людном месте, информировал "Волга-Каспий".

В Волгограде трансляция новогодней праздничной программы ведется на большом экране на площади у музея "Россия - моя история" до 1:00 1 января, после чего начнется праздничный салют, сообщил "Блокнот-Волгоград".

В Ростовской области запрещено проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе массовых мероприятий, в том числе праздничных, сообщила администрация Ростовской области.

Администрация Ростова-на-Дону представила обширный план мероприятий на новогодние праздники, среди них выставки, книжные обзоры, викторины, концерты и многое другое.Из-за пандемии мероприятия пройдут онлайн, сообщил сегодня сайт Rostof.ru.

1 января в Ростове-на-Дону отменен массовый забег, жителям города рекомендовано принять участие в забеге поодиночке, сообщил "Привет-Ростов".

Массовые гуляния в Астрахани отменены. В городе усилено патрулирование. На службу в праздничные дни привлечено более 1200 сотрудников полиции, Росгвардии, представителей казачества. Маршруты патрулирования составят таким образом, чтобы представители правоохранительных органов могли контролировать происходящее на новогодних елках, информировал "МК-Астрахань".

Мэрия Краснодара запретила гуляния в центре города в новогоднюю ночь, салют также не планируется. Чтобы обеспечить общественный порядок в городе и не допустить массовых скоплений людей, в Краснодаре усилены наряды полиции и казаков, город охраняют около 500 полицейских и казаков, сообщила "Живая Кубань".

В Элисте установлена 12-метровая елка на площади Победы. В городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, однако их онлайн-трансляция ведется в официальном Instagram администрации Элисты, говорится на сайте мэрии.

В Майкопе новогодние праздники пройдут без традиционных праздничных массовых гуляний из-за пандемии коронавируса. В город разрешена работа аттракционов и ярмарочного городка, информировал ТАСС.

В Ставрополе отказались от массовых мероприятий в новогоднюю ночь. На площади Ленина и на Александровской площади в прямом эфире показали поздравление с Новым годом Владимира Путина. Общественный транспорт 31 декабря работал до 23:00. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал провести новогодние праздники дома, сообщила "Победа26".

В Грозном не планируется грандиозного празднования Нового года, пишет со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова News.Ru. Массовые новогодние мероприятия в республике отменены из-за эпидемии COVID-19, сообщало ранее ИА "Грозный-Информ".

Массовые гуляния и праздничный концерт в Нальчике также отменили. Новогодние утренники также проходят в формате онлайн. В этом году из-за коронавируса власти Кабардино-Балкарии решили не тратить много средств на украшения города к Новому году. Для декора городских улиц использовали прошлогодние композиции, но их собрали по-новому. Искусственные елки, установленные на городских улицах, украсили, в том числе игрушки, сделанные руками детей, однако сами авторы работ не смогли повесить игрушки на елку из-за действующих ограничений, сообщил МИР 24".

В Черкесске празднование Нового года прошло без традиционных массовых гуляний. Не проводилось новогоднее представление 31 декабря у главной елки республики на площади Ленина. "В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в новогоднюю ночь и в праздничные дни не будут проводиться массовые народные гуляния на центральной площади Черкесска у главной новогодней елки республики", - привел ранее "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы главы Карачаево-Черкесии.

В Ингушетии отменены массовые мероприятия любого типа. В Магасе не проводилось традиционное празднование Нового года на площади Алания , концерты проходят онлайн и транслируются местном телеканале, сообщил ТАСС.

Во Владикавказе власти открыли 29 декабря Дом Деда Мороза. В этом году он будет встречать детей в медицинской маске и перчатках, 31 декабря и 1 января Дом Деда Мороза не работает. Кроме того, на праздниках во Владикавказе будут работать новогодние ярмарки, сообщила мэрия города.

Предновогодние концерты проходили в Махачкале на разных площадках, их власти города обещают проводить ежедневно до 7 января, говорится на сайте администрации Махачкалы.

Центральная площадь города украшена елкой высотой 30 метров, которую венчает двухметровая звезда, сообщил "Это Кавказ".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".