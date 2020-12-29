Махачкалинцы сочли опасными новогодние торжества на фоне пандемии COVID-19

29 декабря 2020, 21:49

На организованные мэрией Махачкалы новогодние мероприятия собираются сотни людей, многие из них не используют маски. Проведение под патронажем властей праздников со скоплением людей опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали нелогичным.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря оперативный штаб в Дагестане запретил проводить массовые богослужения в мечетях и храмах, предложив верующим перевести коллективные молитвы в онлайн-формат. Дагестанский муфтият призвал верующих совершать все намазы дома. Жителям Дагестана с 22 декабря разрешено посещать кладбища только для участия в захоронении и при обращении за оформлением услуг по погребению. Такую меру Роспотребнадзор объяснил ухудшением ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксированы шесть смертей от коронавируса, тесты на COVID-19 подтвердились у 158 пациентов. Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в регионе достигло 1106, а общее число заражений – 23 147. Число активных больных на 29 декабря составляет 2182, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Махачкале запланировано проведение ряда новогодних массовых мероприятий, сообщили в администрации города корреспонденту "Кавказского узла". Среди них - праздник "Новогодние открытки" – выступления на площади им. Ленина артистов Дагестанской государственной филармонии, детской филармонии Махачкалы и воспитанников детских школ искусств города, объемное мультимедийное графическое представление 3D-mapping-шоу, трансляция на экране на площади театрализованного детского мюзикла "Новогоднее приключение Маги и Пати". 27 декабря на площадке перед Русским театром прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек со всех муниципальных городов и районов республики.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", почему мэрия решила проводить массовые мероприятия во время пандемии коронавируса, какие меры предпринимаются, чтобы снизить риски инфицирования, и кто контролирует на практике соблюдение этих мер, по состоянию на 18:00 мск 29 декабря ответ из пресс-службы мэрии не поступил.

На праздниках на открытом воздухе в Махачкале не соблюдаются ограничительные меры

Корреспондент "Кавказского узла" побывал на площади имени Ленина около 18-00 мск 28 декабря. На площади присутствовали несколько сотен человек разного возраста, среди которых много детей. Работали аттракционы, были организованы различные новогодние представления. Социальная дистанция, особенно возле аттракционов и аниматоров, не соблюдалась. Большинство людей были без масок.

На свежем воздухе можно не опасаться заражения коронавирусом, считает махачкалинка Маликат. "У нас в городе и так мало можно куда пойти в праздники, поэтому решили прийти с детьми на площадь. Заразиться не боимся, ведь мы на свежем воздухе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На площадь пришло очень много людей, заявил житель города Исмаил. "Я пришел с внуками, они просили показать праздник. Очень много людей, темно, толковой организации нет. Сам я в маске, боюсь массовых скоплений людей", - говорит Исмаил.

Массовые мероприятия необходимо отменять, считает житель Махачкалы Руслан. "С одной стороны, власти обвиняют людей, что те не соблюдают ограничительные меры, не носят маски. А тут собрали около тысячи человек. Для чего, неужели нельзя было обойтись без таких массовых скоплений людей? Нужно принимать жесткие меры и закрывать подобные шоу", - отметил он.

Эксперты отметили избирательность запретов в связи с пандемией СOVID-19

Власти избирательно подходят к запретам, отметил политолог Альберт Эседов. "Почему одни массовые мероприятия и акции Роспотребнадзор не замечает, а по поводу других выписывает специальные предписания? К примеру, в общественном транспорте шансов заразиться достаточно много, а предписания на рассадку пассажиров с соблюдением дистанции нет. Зато в театрах и других заведениях, где пространства немного больше, рассадка регламентирована", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Эседов.

Проведение массовых мероприятий в период распространения коронавируса не выглядит логичным, считает активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Если праздники и массовые мероприятия проходят в закрытых помещениях, то это противоречит всей линии поведения власти в деле защиты от пандемии. Это требует разъяснений", - отметил он.

Проведение таких массовых мероприятий является достаточно опасным, особенно для пожилых и страдающих заболеваниями людей, рассказал руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "В Дагестане идет рост больных коронавирусом, и посещение массовых мероприятий может привести к новой вспышке. С одной стороны власти критикуют людей, что собрались в "Киргу" (ночная распродажа в торговом центре "Киргу", повлекшая массовое скопление людей - прим. "Кавказского узла"), с другой сами собирают сотни людей на новогодние мероприятия. Хотя они на открытом воздухе, но в городе достаточно холодно, что увеличивает риск простудиться. Указ врио главы Дагестана запрещает проведение подобных мероприятий, и они, по сути, являются противозаконными", - считает Увайсов.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля от внебольничной пневмонии в республике, по данным регионального Минздрава, умерли 1194 человека, а число жертв коронавируса на ту же дату составляло 431. 25 августа управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что число случаев заболевания внебольничной пневмонией в январе-июле текущего года в 7,9 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Контроль за исполнением запрета на массовые мероприятия возложен на МВД

25 декабря с 21:00 по 03:00 в торговом доме "Киргу" прошла закрытая ночная распродажа, которая привела к массовому скоплению людей, при этом не соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра, большинство покупателей были без масок, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управления Роспотребнадзора. "В ходе проверки управлением Роспотребнадзора по Дагестану будет дана оценка действиям юридического лица и должностных лиц ООО "Киргу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с решением оперштаба от 1 декабря, работа банкетных залов, а также организация и проведение массовых корпоративных мероприятий, в том числе новогодних – запрещена до особого распоряжения. "Контроль за реализацией указа главы Дагестана не входит в полномочия Роспотребнадзора, также мы не правомочны согласовывать массовые развлекательные мероприятия. Контроль за исполнением запрета на массовые мероприятия возложен на МВД. Роспотребнадзор тоже выезжает на проверки, но мы выходим только по поручению прокуратуры", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудниками Роспотребнадзора по поручению прокуратуры проводятся рейды по разным объектам Махачкалы. Так, в махачкалинских ресторанах "Камелот" и "Олимп" проводились массовые развлекательные мероприятия – концерт и корпоратив, которые после вмешательства сотрудников Роспотребнадзора были отменены. В отношении владельцев составляются административные материалы. Штраф для индивидуальных предпринимателей составляет до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч. Может быть вынесено решение о приостановление деятельности заведения до 90 суток, отметил представитель Роспотребнадзора.

Информацию о проведении сотрудниками правоохранительных органов рейдов по запрету массовых мероприятий и административных и уголовных делах в связи с нарушением ограничений корреспондент "Кавказского узла" запросил в пресс-службе МВД Дагестана 28 декабря. По состоянию на 18:00 мск 29 декабря ответа не поступило.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".