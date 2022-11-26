Участники акции в Вене выступили против депортации уроженца Чечни в Россию

26 ноября 2022, 18:14

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Уроженцу Чечни Альви Акиеву в случае депортации из Польши в Россию угрожают пытки и уголовное преследование, заявили участники акции протеста в Австрии, потребовав освободить Акиева из лагеря для мигрантов.

Митинг прошел около здания посольства Польши в столице Австрии Вене, его участники выступили против депортации чеченского беженца Альви Акиева в Россию, сообщает сегодня в своем телеграм-канале журнал "ДОШ".

Протестующие выразили опасение, что в России Альви Акиеву угрожают пытки и тюрьма. Они призвали освободить Акиева, который содержится в лагере для мигрантов в польском Пшемысле.

В 2018 году в России в отношении Акиева было возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии. Он четыре года находился в польской миграционной тюрьме. Теперь его арестовали по обвинению в нелегальном пребывании в Польше и могут выслать из страны в административном порядке, пишет издание.

В акции приняли участие около 30 человек. Они держали плакаты с надписями на английском языке "Не депортируйте Альви в Россию", "Свободу Альви Акиеву" и другими, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Ранее Россия пыталась добиться выдачи Акиева, но суд в Варшаве подтвердил опасность его возвращения в Россию. "Прокурор отступил, сказал, что не будет больше меня обвинять по этому делу, после этого суд также подтвердил, что [в России] есть опасность для моей жизни", – привело издание слова Альви Акиева.

Однако после суда Акиева отвезли в полицейский участок, где арестовали по обвинению в нелегальном пребывании в Польше. "Они не имеют права меня держать здесь, потому что процессам экстрадиции и депортации нельзя подвергнуть человека, которому угрожают пытки… А это уже признал суд в Варшаве", – процитировало Акиева издание.

"Кавказский узел" писал и о других случаях, когда протестующие в Вене требовали не допустить высылки в Россию уроженцев Чечни. Так, 16 октября в Вене представители чеченской диаспоры провели пикет в поддержку Амины Герихановой, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии. Ранее, 22 сентября, стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ.

30 октября в демонстрации в поддержку Герихановой в столице Австрии приняли участие и сотрудники правозащитной организации Amnesty International. 4 ноября стало известно, что Амина Гериханова получила статус беженца в Румынии.

23 сентября правозащитная организация "Вайфонд" сообщила, что МВД Австрии сочло возможной депортацию в Россию двух беженцев из Чечни, которые ранее "открыто и грубо выступали против режима Кадырова". Речь идет о братьях Мураде и Мухарбеке Асламхановых, пояснил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

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