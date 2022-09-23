Полицейская машина. Фото:https://1tv.ge/ru/news/v-avstrii-ubit-prositel-ubezhishha-chechenskogo-proiskhozhdenija/

23 сентября 2022, 21:43

Правозащитники сообщили об угрозе депортации из Австрии критиков Кадырова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беженцы из Чечни, критиковавшие Кадырова, могут быть высланы из Австрии в Россию, сообщила правозащитная организация "Вайфонд". Речь идет о братьях Мураде и Мухарбеке Асламхановых, заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2020 года австрийская полиция задержала по обвинению в незаконном ношении оружия Мурада Асламханова, который записал угрожающее видеообращение к главе Чечни. С Мурадом был задержан его брат Мухарбек. Мураду Асламханову грозит тюремный срок за ношение оружия, но за его задержанием стоит стремление австрийских силовиков обеспечить безопасность блогера после видеообращения к главе Чечни, указали сестра Асламханова и чеченский блогер из Финляндии Муса Ломаев. Руководитель культурного объединения "Ичкерия" в Австрии Хусейн Исханов и Муса Ломаев осудили оскорбительный тон публичных заявлений Асламханова.

Мурад Асламханов начал вести YouTube-канал после резонансного унижения в Чечне Салмана Тепсуркаева, сотрудничавшего с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT*. 12 сентября блогер сообщил, что в Чечне задерживают его родственников. В видеообращении к Рамзану Кадырову он заступился за своих родных, пригрозив расправой над живущими в Европе родственниками людей из окружения главы Чечни. 

МВД Австрии сочло возможной депортацию в Россию двух беженцев из Чечни, которые ранее "открыто и грубо выступавшие против режима Кадырова", сообщила сегодня правозащитная ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале. Правозащитники уверены, что в случае высылки уроженцам Чечни будет угрожать смертельная опасность. 

"Беженцы, которым грозит депортация из Австрии в Россию, это два брата Мурад и Мухарбек Асламхановы", - написал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале. По его мнению, жизням братьев угрожает опасность "даже на территории Австрии".

"Оба известны, как жесткие критики Кадырова. Мурад записывал неоднократные видео обращения к Кадырову, в которых жестко оскорблял Кадырова и его родственников. Как полиция Австрии могла посчитать, что братьям ничего не угрожает в России, остаётся загадкой", - отметил Абдурахманов.

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, основываясь на этом решении в ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов движения, а в декабре появилось еще одно аналогичное решение Заводского суда. В мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. 11 июля 2022 года общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской Республики от 12 мая 2022 года было включено Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Дудаев отчитал жительницу Чечни за призыв выйти на митинг в Грозном", "Кадыров объявил конкурс на убийство Закаева", "Участники акции в Вене выступили против отправки бойцов из Чечни на Украину". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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