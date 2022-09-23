Правозащитники сообщили об угрозе депортации из Австрии критиков Кадырова

23 сентября 2022, 21:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беженцы из Чечни, критиковавшие Кадырова, могут быть высланы из Австрии в Россию, сообщила правозащитная организация "Вайфонд". Речь идет о братьях Мураде и Мухарбеке Асламхановых, заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2020 года австрийская полиция задержала по обвинению в незаконном ношении оружия Мурада Асламханова, который записал угрожающее видеообращение к главе Чечни. С Мурадом был задержан его брат Мухарбек. Мураду Асламханову грозит тюремный срок за ношение оружия, но за его задержанием стоит стремление австрийских силовиков обеспечить безопасность блогера после видеообращения к главе Чечни, указали сестра Асламханова и чеченский блогер из Финляндии Муса Ломаев. Руководитель культурного объединения "Ичкерия" в Австрии Хусейн Исханов и Муса Ломаев осудили оскорбительный тон публичных заявлений Асламханова.

Мурад Асламханов начал вести YouTube-канал после резонансного унижения в Чечне Салмана Тепсуркаева, сотрудничавшего с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT*. 12 сентября блогер сообщил, что в Чечне задерживают его родственников. В видеообращении к Рамзану Кадырову он заступился за своих родных, пригрозив расправой над живущими в Европе родственниками людей из окружения главы Чечни.

МВД Австрии сочло возможной депортацию в Россию двух беженцев из Чечни, которые ранее "открыто и грубо выступавшие против режима Кадырова", сообщила сегодня правозащитная ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале. Правозащитники уверены, что в случае высылки уроженцам Чечни будет угрожать смертельная опасность.

"Беженцы, которым грозит депортация из Австрии в Россию, это два брата Мурад и Мухарбек Асламхановы", - написал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале. По его мнению, жизням братьев угрожает опасность "даже на территории Австрии".

"Оба известны, как жесткие критики Кадырова. Мурад записывал неоднократные видео обращения к Кадырову, в которых жестко оскорблял Кадырова и его родственников. Как полиция Австрии могла посчитать, что братьям ничего не угрожает в России, остаётся загадкой", - отметил Абдурахманов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, основываясь на этом решении в ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов движения, а в декабре появилось еще одно аналогичное решение Заводского суда. В мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. 11 июля 2022 года общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской Республики от 12 мая 2022 года было включено Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.