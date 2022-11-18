Правозащитники потребовали остановить дискриминацию уроженцев Чечни во Франции

18 ноября 2022, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Французские правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти Франции, допускающие дискриминацию выходцев из Чечни и их депортацию в Россию, где им грозят пытки, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", вопрос о депортации чеченцев обострился во Франции после того, как в октябре 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Подозреваемый в убийстве, 18-летний чеченец со статусом беженца Абдулак Анзоров, при задержании был застрелен, перед смертью он кричал: "Аллаху акбар!". После этого во Франции заявили о возможной депортации чеченцев, однако глава МВД уточнил, что речь идет о тех, кто отбыл наказание за тяжкое преступление экстремистской направленности. Спецслужбы Франции обеспокоены радикализацией чеченской молодежи, пояснил "Кавказскому узлу" журналист Николя Энен, автор книги "Академия джихада".

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 15 ноября рассмотрел ноту о недопустимости депортации чеченских беженцев из Франции, которую 1 ноября направили в ООН французские правозащитные организации Habitat-cité и Comité Tchétchénie, сообщил вечером 17 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал". "Юристы и волонтеры ЦЗПЧ «Мемориал» участвовали в ее составлении", - поясняется в публикации в телеграм-канале "Мемориала".

Французские правозащитники призвали ООН напомнить властям Франции об их обязательстве защищать этнические и религиозные меньшинства и обеспечивать их безопасность. Также в ноте содержатся призывы отменить этнические критерии в борьбе с радикализацией и терроризмом, создать орган, который может принимать жалобы на дискриминацию административными мерами.

"Также правозащитники призывают напомнить Франции о международных обязательствах, которые запрещают высылать людей туда, где их ждет унизительное и жестокое обращение. Отдельно указано, что Россия — это страна, исключенная из Совета Европы и, согласно позиции этой же организации, ее режим считается "террористическим"", - говорится в публикации "Мемориала".

Отношение к выходцам из Чечни ухудшилось во Франции за последние пять лет, отмечается в кратком пересказе ноты, приведенном "Мемориалом". "Чеченцам все сложнее получать статус беженцев, а вот поводов для его лишения становится все больше. Как отмечают правозащитники, это связано с изменением миграционного законодательства и ухудшением отношения общества к чеченской диаспоре в целом", - говорится в публикации.

В 2017 году во Франции был принят «Закон об укреплении республиканских принципов», который наделил главу МВД правом устанавливать слежку за теми, кого подозревают в создании угрозы госбезопасности и общественному порядку. "Закон не поясняет, что вообще означает слово «угроза». Все оценки остаются на усмотрение главы МВД, который может выдвигать серьезные обвинения без всяких доказательств. Фактически это административное применение презумпции виновности. В этих условиях нет никакой возможности оспорить недоверие со стороны властей", - пояснили правозащитники.

В частности, после принятия закона рукопожатие чеченца с другим представителем общины власти могут посчитать подозрительным. Подозрительным также может считаться помощь чеченца представителю своего тейпа в повседневных нуждах, хотя все это – практика, закрепленная как в чеченском кодексе чести, так и в принципах мусульманской религии (практика добрых дел), отмечается в сообщении.

"Находящиеся в изгнании чеченцы развили в себе большое чувство солидарности и помогают землякам, оказавшимся в трудной ситуации. Акт солидарности не предполагает, что нарушитель знает о всех действиях другого человека или участвует в них", – процитировал "Мемориал" ноту французских правозащитников. Однако, согласно сообщению, именно в этом систематически обвиняют людей, особенно в контексте дел о лишении статуса беженца, и это "фактически дискриминирует чеченскую общину".

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала в марте 2016 года правозащитница Саша Кулаева в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?". "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.

Поводом для ухудшения имиджа чеченцев во Франции стал резонанс от нескольких событий: беспорядков в Дижоне в июне 2020 года, когда между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения произошел конфликт, в котором, по данным прокуратуры, в столкновениях пострадали 20 человек, и убийства Самуэля Пати в октябре того же года, указали правозащитники.

"Как отмечают правозащитники, с конца 2015 года во Франции все больше и больше чеченцев стали узнавать, что за ними ведется усиленное наблюдение. Полиция заводила на людей конфиденциальные досье, с которыми не могли ознакомиться юристы и правозащитники. Зачастую люди узнавали, в чем именно их подозревают, уже после нескольких часов в полиции, когда шли на собеседование с сотрудником французского Управления по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA). По словам правозащитников, приглашение в OFPRA фактически говорит о начале процесса лишения статуса беженца. Это грозит человеку депортацией. После обращения в суды некоторые все же получали доступ к конфиденциальным досье. Как правило, там говорилось об «угрозе государственной безопасности», «принадлежности к исламистскому движению», «чеченскому радикальному движению»", - говорится в публикации.

Правозащитники также напомнили ООН об историях Дауда Мурадова, который был выслан из Франции в Россию, где подвергся пыткам и скончался, и Магомеда Гадаева, депортированного из Франции вопреки протесту. В России Гадаева передали чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню, где он был осужден по обвинению в хранении оружия.

Большинство «конфиденциальных досье» составляются на представителей бывших борцов за независимость Чечни, подчеркивается в публикации. "Их обвиняют в потенциальной угрозе общественному порядку — и находят в этом причину для высылки. При этом в своем решении от 30 августа 2022 года Европейский суд по правам человека напомнил, что получившие статус беженца граждане чеченского происхождения попадают в группу «особого риска» в случае возвращения в Российскую Федерацию. Несмотря на предупреждения ЕСПЧ, Франция в последние годы депортировала в Россию десятки чеченских беженцев. Власти не приняли во внимание риски, которым эти люди подвергнутся в случае возвращения. Как отмечают правозащитники, этим страна нарушила статью 3 Конвенции о правах человека и требования права на убежище", - сообщил "Мемориал".

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