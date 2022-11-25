Кадыров привез к Путину мать силовиков Агуевых

25 ноября 2022, 22:28

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Президент России и глава Чечни обсудили сегодня ситуацию в республике и работу чеченских подразделений в ходе специальной военной операции, сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На встрече с матерями участников спецоперации, которая предшествовала беседе Кадырова и Путина, Чечню представляла мать силовиков Агуевых, указано на сайте Кремля.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области. Владимир Путин пока не планирует общение с Рамзаном Кадыровым, выразившим готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, сообщил 12 сентября пресс-секретарь президента. Рамзан Кадыров, указывая на ошибки в ходе военной операции на Украине, претендует на более значимую должность, но Кремль одернул его, заявил тогда политолог Дмитрий Орешкин.

26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек. Кадыров также регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 19 ноября, не называя числа отправленных бойцов. 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, 9029 находятся там.

Президент России Владимир Путин сегодня после беседы с матерями военнослужащих, участвующий в военной операции на провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — привело его слова ТАСС.

На встрече с Путиным,присутствовали 17 матерей российских военных, которые приехали из различных регионов страны. Во встрече приняла участие домохозяйка Жарадат Агуева из Чечни, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД), следует из информации на сайте Кремля

Рамзан Кадыров, комментируя итоги встречи, поблагодарил Владимира Путина "за его внимание к матерям" и Жарадат Агуеву. "Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества, на которых нужно равняться всем чеченцам", - написал он в своем Telegram-канале.

21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправить на Украину. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. 4 октября стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, скончался после того как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев.

На сайте Кремля на 22.10 мск не содержится сообщений об итогах встречи президента России и главы Чечни.

19 октября Рамзан Кадыров, рассказывая о поездке своих детей в зону военной операции сообщил, что его дети пообщались с бойцами батальона "Запад-Ахмат" и с офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми.

В сентябре глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев призвал своих подчиненных отправлять на Украину тех, кто использует оружие во время свадебных церемоний.

5 февраля Рустам Агуев выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику. Тех, кто не сделает этого, силовик обвинил в трусости. О том, почему семья Янгулбаевых стала объектом угроз чеченских властей и силовиков, какие обвинения озвучил глава Чечни в адрес Янгулбаевых и какую роль в этом конфликте сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

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