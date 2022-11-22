Призыв на "борьбу с сатанизмом" продемонстрировал амбиции Хийтанаева

22 ноября 2022, 01:51

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Чеченский богослов Магомед Хийтанаев, призывая христиан и мусульман объединиться "против сатаны" на Украине, пытается заслужить себе новую должность, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Подобные призывы в контексте событий на Украине в последнее время звучали не только от Хийтанаева, отметил исламовед Леонид Сюкияйнен.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. А 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Кадыров призвал чеченских силовиков быть готовыми "умирать на пути джихада", а 25 октября добавил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, которые являются "джихадом против сатанинской демократии". 20 ноября богослов из Чечни Магомед Хийтанаев призвал христиан и мусульман совместно бороться "против сатаны" на Украине без страха перед смертью.

Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам. Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Призывы к христианам и мусульманам объединиться стали звучать на фоне украинских событий, отметил специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен.

«В последнее время об этом говорят часто. Буквально три дня назад я был на одной конференции, где я слышал подобные призывы и мысли. При чем призывы звучали очень громко и были поддержаны. Раньше такие призывы реже звучали, может быть, после каких-то общечеловеческих трагедий. Но именно такие призывы и в такой манере стали звучать после начала всех этих событий», - сказал он 21 ноября корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в Коране говорится об объединении мусульман и христиан ради достижений общей цели. «Там говорится о признании всех пророков. Сура называется «Марьям». Говорится, что и мусульмане, и иудеи, и христиане поклоняются единому богу. Также в Коране говорится о необходимости объединиться ради борьбы против Антихриста, будет большое сражение. Кстати, мусульманские деятели часто говорят именно в этом контексте, когда говорят об Украине», - добавил он.

Президенту "Ассамблеи народов Кавказа" Руслану Кутаеву богослов из Чечни Магомед Хийтанаев известен по двум событиям.

«Я помню события в Пригородном районе в декабре 2016 года. Там происходили какие-то мерзости. Там призывали выселять людей из своих домов. И еще одно событие в 2017 году, когда писали, что Хийтанаева уволили с должности заместителя муфтия Чечни. Потом он якобы сбежал, затем вернулся», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Магомед Хийтанаев стал особенно известен после того, как в декабре 2016 года принял активное участие в сходе жителей села Пригородного, которые потребовали выселить из Чечни родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации нападений на Грозный 17 и 18 декабря 2016 года. Все мужчины из семьи Бахарчиева после этого схода покинули свои дома. В ноябре 2017 года Хийтанаев был уволен с должности заместителя муфтия Чечни и кадия Грозного, с тех пор он не появлялся на публичных мероприятиях.

По его мнению, цель богослова – получить новую должность. «Я заметил одну закономерность: люди, которые когда-то были приближенными властей, получали когда-то деньги, привилегии, все время делают заявления и шаги, чтобы вновь понравиться властям, чтобы про них вновь вспомнили. Все это делается ради того, чтобы они снова оказались в ситуации, когда могут пользоваться этими привилегиями и возможностями», -отметил он.

С ним согласен чеченский историк, пожелавший остаться неназванным.

«Хийтанаев однозначно не против получать новую должность. Для этого он может выступать перед каждой группой бойцов, которые отправляются туда. И тональность выступления может меняться в зависимости от того, какую должность ему хотелось бы получить. Одно с другим тесно взаимосвязано. Чем громче слова, тем выше шансы получить желаемое», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Про этого богослова историк узнал после его увольнения с должности заместителя муфтия. «Если бы не его увольнение, я бы про него ничего не знал. Тогда были новости о его увольнении. Все было загадочно. Но про его участие в событиях в Пригородном не знал. И после увольнения ничего о нем не слышал. Видимо, он только вернулся в Чечню», - предположил он.

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