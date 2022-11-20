Чеченский богослов призвал не бояться умирать в "борьбе с сатанизмом" на Украине

20 ноября 2022, 21:37

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Богослов из Чечни Магомед Хийтанаев призвал христиан и мусульман совместно бороться "против сатаны" на Украине без страха перед смертью, объяснив этой целью необходимость военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. А 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Кадыров призвал чеченских силовиков быть готовыми "умирать на пути джихада", а 25 октября добавил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, которые являются "джихаждом против сатанинской демократии".

Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам. Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев опубликовал сегодня видео выступления богослова Магомеда Хийтанаева перед бойцами. По его словам, видео снято в зоне военной операции на Украине. "Он разъясняет им, какой большой подвиг они совершают, сражаясь с сатанизмом, и какую огромную значимость это сражение имеет для истории", - написал Дудаев.

Как следует из видеозаписи, богослов обратился к военным на русском языке. В своем выступлении он заявил, что "мы все называем себя войско Иисуса", так как, согласно Корану, "до Судного дня будет пришествие Иисуса" и "будет большое сражение против Антихриста". "Иисус объединит христиан и мусульман в один ряд, и мы будем сражаться против сатаны", - заявил чеченский богослов.

Хийтанаев призвал бойцов "защищать и Украину, и Россию, и всех верующих на этой земле". "Бог у нас единый, нету Бога, кроме одного Создателя", - объяснил богослов.

При этом он призвал бойцов не бояться смерти. "Пускай нас не будет, пускай мы умрем на этом пути, но пускай наши дети гордятся нами, говорят: нашит отцы и дети защищали религию, веру, защищали свою честь", - заявил Магомед Хийтанаев.

Как следует из видеозаписи, богослова слушали несколько десятков бойцов, которые выстроились вдоль здания, большинство из них - с оружием в руках. На видео периодически слышны звуки, похожие на взрывы, однако проповедь богослова в это время не прерывается.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Хийтанаев стал особенно известен после того, как в декабре 2016 года принял активное участие в сходе жителей села Пригородного, которые потребовали выселить из Чечни родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации нападений на Грозный 17 и 18 декабря 2016 года. Все мужчины из семьи Бахарчиева после этого схода покинули свои дома. В ноябре 2017 года Хийтанаев был уволен с должности заместителя муфтия Чечни и кадия Грозного, с тех пор он не появлялся на публичных мероприятиях.

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