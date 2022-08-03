Принятие ислама добровольцами подчеркнуло роль Чечни в подготовке участников спецоперации

03 августа 2022, 17:48

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Принуждение принять ислам или решение принять его за деньги было бы верхом цинизма, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы, не исключив при этом, что добровольцы сами решили принять ислам в Чечне перед отправкой на Украину. Такой шаг добровольцев, по их мнению, подчеркнул особую роль Чечни в подготовке участников военной операции. Новообращенные мусульмане не могут участвовать в джихаде, разъяснил богослов Магомед Кахиб.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля советник главы Чечни по религиозным делам Адам Шахидов обнародовал ролик с проповедью, в которой раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. На религиозный подтекст участия в военной операции указал в марте и сам Рамзан Кадыров. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада… Умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина", – заявил он, обращаясь к чеченским силовикам в связи со спецоперацией на Украине.

Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов. В частности, он сообщил об этом 25 июля. Ранее, 10 июля, Кадыров назвал сплетнями сведения о принуждении жителей Чечни участвовать в военной операции. При этом 14 июля Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

Семь добровольцев, решивших принять участие в военной операции на Украине, приняли ислам в здании Духовного управления мусульман Чечни, сообщило 1 августа ИА "Грозный-информ". В частности, житель Ставрополья Виктор Шиянов, взявший имя Сайфуллах, сообщил, что "давно хотел принять ислам". "Это решение я принял еще до вступления в ряды добровольцев. Ну как-то все не получалось", – привело его слова республиканское агентство. Некоторые добровольцы, прибывающие в Чечню из других регионов России, принимают ислам именно перед отправкой на Украину, отмечается в публикации.

Несколько добровольцев выразили желание принять ислам, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Мовла, близкий к руководству Чечни.

Принятие ислама могло быть собственным решением добровольцев, считает старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Всегда есть люди, которые добровольно принимают ислам даже в обычных условиях, а не только [перед отправкой] в зону спецоперации... Говорить о том, когда именно они решили принять ислам – еще задолго до принятия решения ехать на Украину, или уже находясь в Чечне – сложно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вряд ли этот поступок добровольцев был продиктован сиюминутным желанием, добавил кавказовед. "Обычно такой шаг принимается в результате длительных размышлений, и причин для этого бывает много. А решение служить в Росгвардии и принимать участие в спецоперации – лишь одна из причин принятия окончательного решения стать мусульманином", – сказал Ахмет Ярлыкапов, подчеркнув, что принуждение к принятию ислама "запрещено самой исламской религией".

Что касается участия новообращенных мусульман в джихаде, то, по словам ученого, "есть разные формы джихада". "Не думаю, что есть глубокий разбор богословского термина, здесь просто идет манипулирование этим словом", – считает он.

Знатоки исламского права делят джихад на несколько видов: "джихад сердца" – борьба со своими собственными недостатками, "джихад языка" – разрешение одобряемого и запрет порицаемого, "джихад руки" – наказание преступивших закон и нравственные нормы и "джи0хад меча" – вооруженная борьба с неверными, падшие в которой обретают вечное блаженство, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

Если за принятие ислама обещалось денежное вознаграждение, то это "было бы верхом цинизма как со стороны тех, кто предлагал награду такого рода, так и со стороны только что вступившего в ислам", добавил Ахмет Ярлыкапов.

Нет ничего удивительного в том, что перед командировкой на Украину некоторые добровольцы приняли ислам, считает и главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко. "Вера в Бога – это дело необъяснимое, очень интимное. Вера – только мои отношения с Богом. И здесь ни при чем ни Кадыров, ни Путин, ни ООН... И никто не вправе указывать верующему, даже только вчера принявшего ислам, куда ему идти и что делать", – сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, если этим людям "что-то предложили" в обмен на принятие ислама, то "этот факт совершенно недоказуем и его невозможно обсуждать". "Если это и было, то человек совершил сделку с собственной совестью. Ему с этим жить", – сказал Малашенко.

Случаи массового принятия ислама были и во времена пророка Мухаммеда, но это всегда добровольный шаг человека и не может быть сделан по принуждению, считает ученый-богослов Магомед Кахиб. "И те священнослужители, кто агитирует за то, чтобы люди принимали ислам, должны разъяснять, действовать деликатно, но не настаивать и не принуждать человека совершить такой крутой поворот в его судьбе. Иначе даже из-за малейшего словесного насилия можно получить обратный результат", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Новообращенный мусульманин не может принимать участие в джихаде, подчеркнул богослов. "Человек стал мусульманином, поменял веру, соблюдает другую обрядность. Если рассматривать джихад, как борьбу со своим эго, он может, поборов себя, сделать такой серьёзный шаги и объявить себе джихад. Если рассматривать джихад как войну с неверными, то, конечно, он не должен в этом джихаде участвовать", – сказал Магомед Кахиб.

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