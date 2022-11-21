Строители газопровода заблокировали дворы жителей дагестанского села

21 ноября 2022, 10:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В дагестанском селе Ибрагимотар рабочие провели газопровод впритык к воротам и калиткам, из-за чего они не открываются, пожаловались сельчане. Часть комментаторов предположила, что газопровод был так проложен из-за нарушения жителями плана застройки, а другая часть раскритиковала чиновников за то, что они не глядя утвердили проект.

Минувшей ночью в Instagram-паблике* tut.dagestan было опубликовано видео, на кадрах которого показан газопровод, который идет вдоль тротуара. Газопроводная труба возвышается над землей примерно на половину метра, при этом в тех местах, где есть калитки и ворота, она не проходит сверху, а протянута по-прежнему – примерно в полуметре от земли.

Человек на видео демонстрирует, что из-за газопровода невозможно открыть калитку. Когда он пытается это сделать, то дверь упирается в трубу. На кадрах при этом показано, что на переулках и перекрестках газопровод проходит через арку и, таким образом, не препятствует проезду машин.

На ролик наложен титр, в котором указано, что действие происходит в селе Ибрагимотар Тляратинского района Дагестана. "Вот так "красиво" провели эту газовую трубу впритык к воротам. Чтобы сверху провести, видите ли, платить нужно. Администрация спит, люди страдают", – сказано в описании видеоролика.

Звуковое сопровождение в видео отсутствует.

Ибрагимотар — село в Тляратинском районе Дагестана, расположено на территории Бабаюртовского района. На август 2021 года в селе проживало 615 семей, сообщила "Дагестанская правда". Ранее, 2 декабря 2020 года, власти Дагестана заявили, что село Ибрагимотар находится на землях отгонного животноводства. Жители села ранее жаловались на трудности с обучением детей при наличии новых школ, которые власти отказываются открывать.

На 08.30 мск эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, набрала 498 отметок "нравится" и 41 комментарий. Часть их авторов попыталась найти рациональное объяснение.

"Значит, на этой стороне дороги не должно было быть ворот и калиток. Наши люди строят как себе выгодно – лишние 20 сантиметров от тротуара не оставят. Государство не должно через каждые пять метров арки у ворот делать. Тем более если эта главная дорога", – считает shapki_optom_roznicu.

"Перед проведением труб формируется проектно-сметная документация, в которой рассчитывается каждый метр и каждый уголок. Проект опирается на план всех домовых территорий населенного пункта. Если человек делает себе дополнительные двери или ворота, то необходимо все изменения вносить через БТИ", – написал ruslane34_.

"Если это село построено на землях отгонного животноводства, то там не должно быть газа. Да и самого села естественно", – предположил kaz_dag05.

Другая часть комментаторов раскритиковала чиновников и организацию, которая проводила работы. "Срочно провести проверку, сделано ли по проекту. Чтобы такое было в проекте – не верится. Интересный факт, что глава села не видит это всё", – подчеркнул m.zzakir.rd05.

"Просто арки надо было делать из тех стояков для упоров, которые они сэкономили", – считает black_rose_____777.

"Главное провели же, остальное не важно", – сыронизировал пользователь kind_sadness__.

"Вот так протянули газовую трубу. Платить нужно за материал и рабочим 50 тысяч, чтобы сделать как надо", – написала ms._magomedova_.

"Когда к нам протягивали газовые трубы, то чтобы сделать арку над воротами, нужно было доплатить", – рассказал пользователь ari200010.

"Сняли видео, пишите в генеральную прокуратуру", – дал совет пользователь bez2463.

"Так и мы в Махачкале платили, чтобы провели над воротами. Мало того, что за проведение 15 тысяч, так еще за каждый загиб ставка", – написала _madina_b_i_a.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 08.25 мск на сайте администрации Тляратинского района нет реакции на жалобу жителей села Ибрагимотар на маршрут газопровода.

"Кавказский узел" также писал, что 23 сентября произошел конфликт между жителями двух сел в Карабудахкентском районе Дагестана из-за проекта газопровода. Поводом для этого стали опасения, что строительство ветки газопровода приведет к снижению подачи газа в оба села. Власти заверили сельчан, что поиском решения конфликта займется комиссия с участием жителей обоих сел.

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