Отказ открыть новые школы продемонстрировал непоследовательность властей Дагестана

28 ноября 2020, 16:05

Чиновники не позволили открыть четыре полностью оборудованные сельские школы, сославшись на проблемы со статусом земли, но допустили обучение сотен детей с нарушением санитарных норм в старых зданиях, указали дагестанские педагоги.

Как писал "Кавказский узел", дети из сел Бюрукутан Ботлихского района и Ибрагимотар Тляратинского района Дагестана вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, так как новые, полностью оборудованные школы построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов. Эти и еще две школы, также не получившие лицензию, были построены к 2018 году на территории Бабаюртовского района. До завершения строительства школ вопрос о статусе земель не поднимался, в когда возникла проблема, правительство не стало брать на себя ответственность за ее решение, заявил глава организации-заказчика строительства - Дагсельхозстроя. Закон об отгонных землях устарел, и на практике не помешал построить там иные социальные объекты, указал он.

Отгонное животноводство - исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути следования с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Республики Дагестан, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Изменение статуса земель отгонного животноводства осуществляется правительством Дагестана, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Помимо жителей Бюрукутана и Ибрагимотара, не могут воспользоваться новыми школами жители сел Хашта Хунзахского района и Новая Урада Шамильского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

"Региональное отделение ОНФ обратилось в министерство образования и науки и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики с просьбой ускорить процесс введения в эксплуатацию учебных заведений. Если вопрос невозможно решить на уровне министерств, значит, необходимо подключиться правительству республики. Федеральный центр выделил огромные средства, чтобы создать современные условия для обучения детей на селе. Дети сегодня, имея современные технологии, не могут ими воспользоваться", – констатировал член регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамалудин Нажмудинов.

В старом щитовом здании школы села Новая Урада обучаются 140 детей, сообщила директор школы Патимат Кадиева. "Здесь тесные классы, за партами сидят по три-четыре человека. Для горячего питания арендовали помещение, спортзала нет. Новая школа совсем рядом - все есть, заходи и учись", - сказала Кадиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала на непоследовательность чиновников. "На все жалобы нам отвечали, что нет разрешающих документов на землю. Но старая школа построена 30 лет назад - в ней можно учиться, а в новой нельзя?", - сказала директор школы. Она подчеркнула, что условий, предписанных СанПиНом, в старой школе нет.

В Новоурадинской школе учатся в две смены. У жителя села Али Магомедова трое детей школьного возраста, и двое учатся в первую смену, а первоклассник - во вторую. "Я и супруга работаем. Приходится отпрашиваться, чтобы встретить и накормить дома детей. Особенно обидно, что новая школа в двух шагах. Ее обещали открыть в этом году, но так и не открыли", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

255 школьников села Ибрагимотар также учатся в старом саманном помещении. Чтобы обеспечить детей горячим питанием, оборудовали столовую в небольшом помещении библиотеки, где школьники едят в несколько смен.

В Бюрукутанской школе учатся 118 детей, обучение проходит в одну смену, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" завуч Зубаир Сагитов. Он отметил, что здание отапливается углем. "Школа построена из самана, изготовленного из солончаковой земли. На стенах проступает соль, помещения сыреют. Весь наглядный обучающий материал перенесли в новую школу - думали, к сентябрю откроют. К учебному году, по нашей просьбе, провайдер перенес интернет в новую школу, которая так и не открылась", - указал Сагитов.

Завуч добавил, что столовая в старой школе располагается в неприспособленном помещении. "Кому только не писали жалобы, вплоть до Путина. Все ответы переадресовывались в районную администрацию или министерство образования республики", - рассказал Зубаир Сагитов.

Новая Бюрукутанская школа полностью оснащена всем необходимым оборудованием, вплоть до 3D-принтера, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель родительского комитета школы Джамиля Абдулгапурова. "За последние три года ее трижды открывали и потом закрывали. В прошлом [2019] году дети проучились в новой школе всего неделю - потом их вновь перевели в старое здание, где у школьников нет желания учиться", - посетовала Абдулгапурова.

После нескольких дней обучения в новой школе детям особенно обидно учиться в старой, отметила пенсионерка Зайнаб Зикрулаева, которая проработала педагогом 48 лет. Сейчас в Бюруткутане учатся ее внуки. "Очень тесная старая школа. Интернета там нет - учителя бегают в новую, чтобы скачать необходимые материалы. Пищеблок в старой школе располагается в части актового зала. У поваров нет условий - газ привозной, воду носят ведрами. В любую погоду у детей физкультура на улице, так как нет спортзала, а в спортзале новой школы заниматься запрещено", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зикрулаева.