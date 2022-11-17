Госдеп запретил сотрудникам посольства в Ереване посещать приграничные области и Карабах

17 ноября 2022, 08:10

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Госдепартамент США запретил сотрудникам посольства в Армении и членам их семей посещать Тавушскую, Гегаркуникскую, Араратскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области, которые граничат с Азербайджаном, и Нагорный Карабах из-за обстрелов на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на договоренность о перемирии после сентябрьского обострения на границе. Также на обстрелы жалуются жители Нагорного Карабаха. Так, 16 ноября жители карабахского села Сарушен заявили, что были обстреляны азербайджанскими военными.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Госдеп США запретил сотрудникам посольства в Армении и членам их семей посещать пять областей Армении и Нагорный Карабах. Речь идет о Тавушской области вдоль трассы М4, к северу от Иджевана и все районы восточнее. А также о Гегаркуникской области к востоку от озера Севан и к югу от озера Севан, а также к востоку от трассы М10.

Кроме того, запрещено посещать село Ерасх в Араратской области, Вайоцдзорскую область, к востоку от Ехегнадзора и Сюникская область, сообщило минувшей ночью ИА "Новости Армения" со ссылкой на Госдеп США.

На своем сайте Госдеп объяснил запрет эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе 13-15 сентября, а также обстрелами на территории Армении.

Напомним, 10 ноября стало известно, что армянская сторона предложила Азербайджану создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе.

"Кавказский узел" также писал, что 8 ноября министры иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили в Вашингтоне элементы возможного мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны условились ускорить переговоры и провести в ближайшее время еще одну встречу.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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