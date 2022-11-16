Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил штрафы за намерение провести колхозное собрание

16 ноября 2022, 00:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решения Прохладненского районного суда о штрафе двум членам колхоза имени Петровых за подготовку собрания отменены, Верховный суд Кабардино-Балкарии направил дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", четыре сотрудника колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии обвинены в организации несанкционированного публичного мероприятия, которым силовики сочли рабочее собрание колхозников. На собрании, которое намечалось на 24 сентября, члены колхоза планировали провести выборы правления колхоза, председателя, ревизионной комиссии. Однако провести собрание им не позволили, а активистов привлекли к административной ответственности.

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня рассмотрел жалобы двух из четырех оштрафованных за участие в рабочем собрании колхозников, Леонида Гордиенко и Алексея Салыги и отменил решения районного суда, направив дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. В мотивировочной части решение Верховный суд Кабардино-Балкарии указал, что при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции необходимо установить - является ли колхозное собрание публичным мероприятием, сообщил юрист Владимир Головченко, представлявший интересы членов колхоза.

По его словам, собрание колхозников проводится в соответствии с федеральным законом «О сельхозкооперации», который не предусматривает получение разрешения от властей. "Это все равно, как если бы разрешение на проведение собрания просили члены ТСЖ, или члены долевого строительства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы Татьяны Дегтяренко и Александра Шатова Верховный суд рассмотрит 29 ноября, отметил он.

Прохладненский районный суд 28 и 29 сентября рассмотрел четыре административных дела в отношении членов колхоза имени Петровых Прохладненского района и оштрафовал каждого из них на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Несанкционированным публичным мероприятием суд посчитал колхозное собрание, следует из решений суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла")

Как следует из протокола об административном правонарушении, Александр Шатов, Татьяна Дегтяренко, Леонид Гордиенко, Алексей Салыга "организовали публичное мероприятие в форме собрания бывших членов колхоза им. Петровых" 24 сентября 2022 года в помещении Дома культуры станицы Екатериноградской Прохладненского района, уведомление в орган местного самоуправления не подавали.

Участковый уполномоченный посчитал, что тем самым члены колхоза нарушили Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Нарушение, по его мнению, заключается в том, что они приглашали людей на собрание, хотя разрешение на его проведение не получили. "Тем самым, сознавая противоправный характер своих действий, добровольно приняв на себя и исполняя функции организатора публичного мероприятия, (они) совершили административное правонарушение,", - говорится в протоколе .

При рассмотрении дела в Прохладненском районном суде колхозники свою вину не признали и сказали, что они ничего не организовывали. Леонид Гордиенко пояснил, что они организовали не публичное собрание, и руководствовались колхозным Уставом и законом "О сельхозкооперации", следует из решения суда

Однако суд сослался на Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где говорится, что "публичным мероприятием признается открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция". Исходя из этого суд пришел к выводу, что колхозное собрание также является публичной акцией. А стало быть для его проведения организатору следует подать уведомление в письменной форме в орган местного самоуправления.

Суд указал, что административным нарушением является не только проведение собрания, но и подготовка к нему. Все четверо членов колхоза были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, указано в решении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.