Главбух колхоза имени Петровых обвинена по делу о преднамеренном банкротстве

13 сентября 2022, 20:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против главного бухгалтера колхоза имени Петровых, подозреваемой в содействии преднамеренному банкротству предприятия.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля стало известно, что сотрудники колхоза имени Петровых заподозрены в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно перечислили коммерческой фирме более 6 миллионов рублей со счета предприятия по фиктивному договору поставки пестицидов.

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не вернуть землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 5 марта Арбитражный суд Кабардино-Балкарии отказал членам колхоза имени Петровых в удовлетворении иска о признании недействительным договора о передаче земли постороннему арендатору, объяснив отказ тем, что истцами пропущен срок давности. Члены колхоза обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Прохладненский следственный отдел управления СКР по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера колхоза имени Петровых, заподозрив ее в пособничестве преднамеренному банкротству (ч.5, ст.33,ч.1 ст.196 УК России), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, с января 2015 года до декабря 2020 года, главный бухгалтер, согласившись на предложение директора колхоза имени Петровых, умышленно совершала действия, направленные на банкротство предприятия.

В частности, она, как полагают следователи, составила и предоставила в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии заведомо подложные документы о наличии кредиторской задолженности перед гражданами и предприятиями. В этих документах женщина искусственно увеличила размеры реально имевшейся задолженности, в результате предприятие признали банкротом.

"Кавказский узел" писал ранее, что дело о мошенничестве при покупке пестицидов, в котором заподозрены сотрудники колхоза имени Петровых, связано с попыткой заинтересованных лиц убрать из реестра кредиторов компанию, которой колхоз должен крупную сумму, предположили жители станицы Екатериноградской в Кабардино-Балкарии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.