Силовики в Кабардино-Балкарии сочли колхозное собрание несанкционированной акцией

30 сентября 2022, 14:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре сотрудника колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии обвинены в организации несанкционированного публичного мероприятия, которым силовики сочли рабочее собрание колхозников.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников, и не вернуть землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

На членов колхоза оказывалось сильное давление, из 13 человек, подавших заявления в качестве соистцов, впоследствии четверо отозвали свои заявления. 7 июля Следком сообщил, что сотрудники колхоза имени подозреваются в незаконном перечислении коммерческой фирме более 6 миллионов рублей по фиктивному договору поставки пестицидов.

Члены колхоза имени Петровых планировали 24 сентября планировали провести собрание, в повестку которого они внесли выборы правления колхоза, председателя, ревизионной комиссии и другие организационные вопросы. Однако накануне собрания один из его организаторов Леонид Гордиенко получил из полиции официальное предостережение о недопустимости несанкционированного публичного мероприятия, сообщает сегодня издание NewsTracker.

По словам колхозницы Татьяны Дегтяренко, в день собрания в станицу приехали 38 силовиков. "Клуб, где мы хотели провести собрание, закрыли, даже почту закрыли... В итоге нам не дали собраться", - приводит ее слова издание.

Позднее четырех организаторов собрания - Леонида Гордиенко, Татьяну Дегтяренко, Александра Шатова и Алексея Салыгу - вызвали в райотдел полиции и там составили на них административные протоколы по статье 20.2 КоАП (организация несанкционированного мероприятия).

По словам Татьяны Дегтяренко, ее обвинили в том, что она опубликовала объявление о собрании в газете „Прохладненские известия“, остальных - в том, что они не получили в администрации Прохладненского района разрешение на проведение колхозного собрания.

29 сентября на заседании в Прохладненском райсуде суд выслушал активистов и удалился в совещательную комнату. Подсудимым сообщили, что постановление они получат по почте. О сути принятого решения пока не известно, пишет издание.

На сайте Прохладненского райсуда, по состоянию на 13.00 мск, нет информации о рассмотрении дел перечисленных членов колхоза.

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