Кадыров назвал условия для окончания военной операции на Украине

15 ноября 2022, 23:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни указал два условия для переговоров, на которых Россия может согласиться на окончание военной операции на Украине. Если же хоть одно из них не будет исполнено, Рамзан Кадыров пригрозил, что лично будет в числе добровольцев, которые добьются их выполнения.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Владимир Мединский, комментируя очередной раунд переговоров России и Украины, заявил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, а Россия также «сформулировала два больших ответных шага», один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй – о возможности встречи президентов двух стран. Рамзан Кадыров выступил с критикой заявления Мединского. «Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал», – возмутился Кадыров. Кадыров, выступая с критикой позиции российской делегации на переговорах с Украиной, пытается выслужиться перед Путиным, параллельно претендуя на повышение своей значимости, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Что так не понравилось Кадырову, как ему ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и в чем заключается ошибка Мединского, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

Рамзан Кадыров заявил сегодня, что Украине находится "не в том положении", "тчобы диктовать условия". "У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее:"Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы", - написал он в своем Telegram-канале. "Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского" - заявил он, комментируя заявление президента Украины на саммите G20.

По словам Кадырова, без выполнения этих условий неприемлемо "даже заикаться о переговорах". При этом он пообещал, что если вдруг "случится невозможное" и военная операция на Украине закончится без выполнения этих двух условий, в Чечне "найдутся добровольцы, в числе которых буду и я", которые заставят ответить виновных "за каждую каплю крови"., говорится в сообщении

Зеленский сегодня, выступая по видеосвязи на саммите G20, выдвинул ряд условий , чтобы прекратить конфликт "справедливо, на основе Устава ООН и международного права", сообщило сегодня Reuters.

В своем Telegram-канале президент Украины сегодня кратко описал десять условий. Среди них - радиационная и ядерная безопасность, а также продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни вслед за бизнесменом Евгением Пригожиным поддержал решение об отводе войск с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, похвалив за этот шаг командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, хотя отводить оттуда военных приказал министр обороны Сергей Шойгу, которого Рамзан Кадыров ранее жестко раскритиковал, как и генерала Лапина, после ухода российских войск из Красного Лимана. Похвала Суровикина за отвод войск из Херсона объясняется "циничными внутрикремлевскими разборками" и желанием влиять на Путина, к которому близок Суровикин, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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