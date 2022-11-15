15 ноября 2022, 23:23

Кадыров назвал условия для окончания военной операции на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни указал два условия для переговоров, на которых Россия может согласиться на окончание военной операции на Украине. Если же хоть одно из них не будет исполнено, Рамзан Кадыров пригрозил, что лично будет в числе добровольцев, которые добьются их выполнения.

Как писал "Кавказский узел",  29 марта Владимир Мединский, комментируя очередной раунд переговоров России и Украины, заявил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, а Россия также «сформулировала два больших ответных шага», один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй – о возможности встречи президентов двух стран. Рамзан Кадыров  выступил с критикой заявления Мединского. «Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал», – возмутился Кадыров. Кадыров, выступая с критикой позиции российской делегации на переговорах с Украиной, пытается выслужиться перед Путиным, параллельно претендуя на повышение своей значимости, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Что так не понравилось Кадырову, как ему ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и в чем заключается ошибка Мединского, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

Рамзан Кадыров заявил сегодня, что Украине находится "не в том положении", "тчобы диктовать условия". "У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее:"Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы", - написал он в своем Telegram-канале. "Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского" - заявил он, комментируя заявление президента Украины на саммите G20.

По словам Кадырова, без выполнения этих условий неприемлемо "даже заикаться о переговорах". При этом он пообещал, что если вдруг "случится невозможное" и военная операция на Украине закончится без выполнения этих двух условий, в Чечне "найдутся добровольцы, в числе которых буду и я", которые заставят ответить виновных  "за каждую каплю крови"., говорится в сообщении

Зеленский сегодня, выступая по видеосвязи на саммите G20, выдвинул ряд условий , чтобы прекратить конфликт "справедливо, на основе Устава ООН и международного права", сообщило сегодня Reuters.

В своем Telegram-канале президент Украины сегодня кратко описал десять условий. Среди них - радиационная и ядерная безопасность, а также продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. 

"Кавказский узел" также писал, что  глава Чечни вслед за бизнесменом Евгением Пригожиным поддержал решение об отводе войск с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, похвалив за этот шаг командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, хотя отводить оттуда военных приказал министр обороны Сергей Шойгу, которого Рамзан Кадыров ранее жестко раскритиковал, как и генерала Лапина, после ухода российских войск из Красного Лимана. Похвала Суровикина за отвод войск из Херсона объясняется "циничными внутрикремлевскими разборками" и желанием влиять на Путина, к которому близок Суровикин, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Российские политики отреагировали на призыв Кадырова уничтожать украинские города", "Отсутствие очередей добровольцев в военкоматы Чечни расстроило Кадырова", "Политологи провели параллели со Сталиным после отчета Кадырова о детях на фронте".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 ноября 2022, 00:19

15 ноября 2022, 22:24

  • Лейтенант из Ростовской области погиб на Украине

    Командир взвода морской пехоты Алексей Стрекозов погиб на Украине, сегодня в поселке Розет открыта мемориальная доска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Ростовской области.

15 ноября 2022, 21:27

  • 1 Активисты в Ереване поддержали резолюцию Сената Франции по Азербайджану

    Сенат Франции принял сегодня резолюцию, в котором указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Перед ее обсуждением у посольства Франции в Ереване собрались беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении, которые подчеркнули что эта инициатива сенаторов может стать основой для справедливого урегулирования конфликта.

15 ноября 2022, 20:28

  • Отпущены все задержанные на акции протеста в Баку

    Силовики отпустили всех задержанных на акции протеста у посольства Ирана в Баку, организованной партией "Мусават". Власти разогнали акцию с осуждением Ирана, несмотря на то, что отношения Баку с этой страной испортились, поскольку они опасаются роста протестных настроений в Азербайджане, считает председатель партии Ариф Гаджилы.

15 ноября 2022, 19:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи