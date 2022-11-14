Карачаево-Черкесия оказалась в хвосте рейтинга доступности ипотеки

14 ноября 2022, 05:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Средний платеж по ипотеке в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности жилья в ипотеку в Ингушетии лишь семь процентов семей могут позволить себе приобрести квартиру таким образом. На последних местах рейтинга также оказались Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. При этом с начала текущего года самая высокая ипотечная ставка в России фиксируется в Чечне. Она составляет в среднем 9,71% при среднем уровне по России 6,71%.

РИА "Новости" сегодня, 14 ноября рейтинг регионов России по доступности ипотечных кредитов. За основу рейтинга взяты данные Центрального Банка и Росстата. Приводится соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплате. Также в рейтинге указаны средние размеры ипотечных кредитов по регионам.

Среди регионов Юга России меньше всего денег из зарплаты за ипотеку отдают жители Чечни (восьмое место) - 36,8%. При этом средний размер кредита в республике - 1,1 миллион рублей. Это наименьший ипотечный кредит в России.

Жители Ингушетии (36 место) отдают за ипотеку 53,7% зарплаты в среднем (средний размер кредита - 1,9 миллиона рублей), жители Астраханской области (42 место) - 57,4% зарплаты (3,1 миллиона рублей), жители Волгоградской области (54 место) - 60,2% зарплаты (при среднем размере кредита три миллиона рублей).

Жители Ростовской области (67 место) отдают за ипотеку 64% зарплаты (при среднем размере кредита 3,3 миллиона рублей), жители Кабардино-Балкарии (72 место) - 66,7% (при среднем кредите 2,5 миллиона рублей), жители Краснодарского края (74 место) - 68% (при среднем кредите 4,3 миллиона рублей), жители Ставропольского края (75 место) - 68,8% (при среднем кредите 3,3 миллиона), жители Адыгеи (77 место) - 69,8% (при среднем кредите 3,7 миллиона рублей), жители Дагестана (79 место) - 72,3% (при среднем кредите 2,8 миллиона рубле).

В хвосте рейтинга оказались республики Юга России. Северная Осетия заняла 82 место. Ее жители должны выкладывать за ипотеку 81,6% зарплаты. При этом стоимость среднего кредита в республике составляет 3,4 миллиона рублей. На 84 месте оказалась Калмыкия, жители которой вынуждены платить за ипотечный кредит 88,5% своей зарплаты. Средняя стоимость кредита в республике - четыре миллиона рублей.

Последнее место рейтинга занимает Карачаево-Черкесия. Жители республики выплачивают за ипотечный кредит 94,2% своей зарплаты. При этом стоимость кредита в республике - 3,2 миллиона в среднем.

Меньше всего из зарплаты за ипотеку выделяют жители Чукотского автономного округа. Они отдают банку 26,8% своей зарплаты. Стоимость среднего кредита в округе - 4,5 миллиона рублей.

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