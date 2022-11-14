14 ноября 2022, 05:18

Карачаево-Черкесия оказалась в хвосте рейтинга доступности ипотеки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Средний платеж по ипотеке в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности жилья в ипотеку в Ингушетии лишь семь процентов семей могут позволить себе приобрести квартиру таким образом. На последних местах рейтинга также оказались Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. При этом с начала текущего года самая высокая ипотечная ставка в России фиксируется в Чечне. Она составляет в среднем 9,71% при среднем уровне по России 6,71%.

РИА "Новости" сегодня, 14 ноября рейтинг регионов России по доступности ипотечных кредитов. За основу рейтинга взяты данные Центрального Банка и Росстата. Приводится соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплате. Также в рейтинге указаны средние размеры ипотечных кредитов по регионам.

Среди регионов Юга России меньше всего денег из зарплаты за ипотеку отдают жители Чечни (восьмое место) - 36,8%. При этом средний размер кредита в республике - 1,1 миллион рублей. Это наименьший ипотечный кредит в России.

Жители Ингушетии (36 место) отдают за ипотеку 53,7% зарплаты в среднем (средний размер кредита - 1,9 миллиона рублей), жители Астраханской области (42 место) - 57,4% зарплаты (3,1 миллиона рублей), жители Волгоградской области (54 место) - 60,2% зарплаты (при среднем размере кредита три миллиона рублей).

Жители Ростовской области (67 место) отдают за ипотеку 64% зарплаты (при среднем размере кредита 3,3 миллиона рублей), жители Кабардино-Балкарии (72 место) - 66,7% (при среднем кредите 2,5 миллиона рублей), жители Краснодарского края (74 место) - 68% (при среднем кредите 4,3 миллиона рублей), жители Ставропольского края (75 место) - 68,8% (при среднем кредите 3,3 миллиона), жители Адыгеи (77 место) - 69,8% (при среднем кредите 3,7 миллиона рублей), жители Дагестана (79 место) - 72,3% (при среднем кредите 2,8 миллиона рубле).

В хвосте рейтинга оказались республики Юга России. Северная Осетия заняла 82 место. Ее жители должны выкладывать за ипотеку 81,6% зарплаты. При этом стоимость среднего кредита в республике составляет 3,4 миллиона рублей. На 84 месте оказалась Калмыкия, жители которой вынуждены платить за ипотечный кредит 88,5% своей зарплаты. Средняя стоимость кредита в республике - четыре миллиона рублей.

Последнее место рейтинга занимает Карачаево-Черкесия. Жители республики выплачивают за ипотечный кредит 94,2% своей зарплаты. При этом стоимость кредита в республике - 3,2 миллиона в среднем.

Меньше всего из зарплаты за ипотеку выделяют жители Чукотского автономного округа. Они отдают банку 26,8% своей зарплаты. Стоимость среднего кредита в округе - 4,5 миллиона рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 ноября 2022, 04:19

  • Игорь Нехаенко оставлен под арестом

    Суд не впечатлился доводами защиты бывшего сотрудника милиции в Краснодарском крае Игоря Нехаенко, обвиняемого в связях с группировкой Сергея Зиринова, и оставил его под стражей до 23 января 2023 года.

14 ноября 2022, 03:20

  • "Эхо "Артдокфеста" в Ереване заинтересовало мигрантов из России

    Показы выездной сессии фестиваля документального кино «Эхо "Артдокфеста» в Ереване прошли при полном аншлаге, заявили организаторы мероприятия. Увиденные в эмиграции фильмы заставляют по-другому взглянуть на сегодняшнюю Россию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" зрители.

14 ноября 2022, 02:21

14 ноября 2022, 01:23

14 ноября 2022, 00:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи