Республики СКФО оказались в хвосте рейтинга доступности жилья в ипотеку

03 октября 2022, 01:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лишь чуть более семи процентов семей в Ингушетии могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку. На последних места рейтинга также Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2021 года Краснодарский край стал четвертым в России по объемам просроченной ипотечной задолженности. В первой двадцатке антирейтинга также Ростовская область и Ставропольский край, сообщает Центробанк России.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 3 октября рейтинг регионов России по доступности жилья в ипотеку. В целом, по данным экспертов, в 2021 году было введено в строй 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше, чем в 2020 году. В 2022 году рост продолжился, за восемь месяцев было введено 69,7 миллиона квадратных метров жилья (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33,3%).

По данным рейтинга, в семи регионах России менее 15% семей могут приобрести типовую двухкомнатную квартиру в ипотеку. В числе аутсайдеров - Карачаево-Черкесия, где такие траты могут позволить себе 13,5% семей, Кабардино-Балкария (11%), Дагестан (9,2%) Чечня (9,1%) и Ингушетия (7,1%).

По данным экспертов, последние места республик Северного Кавказа могут быть связаны с тем, что в них обычно большие семьи, и скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи довольно низок. Кроме того, влияет невысокий уровень официальных зарплат.

Лидером рейтинга стала республика Коми, где 50% жителей могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку.

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