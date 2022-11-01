Новостройка в Чечне. фото: grozniy.bezformata.com

01 ноября 2022, 07:00

Чечня стала аутсайдером среди регионов России по размеру ипотечных ставок

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Седьмой месяц подряд в Чечне фиксируется самая высокая ипотечная ставка в стране. Средняя ставка в республике составляет 9,71% при среднем уровне по России 6,71%.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности жилья в ипотеку в Ингушетии лишь семь процентов семей могут позволить себе приобрести квартиру таким образом. На последних местах рейтинга также оказались Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

По данным на сентябрь текущего года самая высокая средняя ипотечная ставка была зафиксирована в Чечне. Она составила 9,71% при средней стоимости ипотеки по России на уровне 6,71%, пишет 31 октября РИА "Новости-Недвижимость" со ссылкой на данные Банка России.

При этом Чечня остается антилидером по стоимости ипотеки уже семь месяцев, с марта текущего года.

В числе регионов с самой дорогой ипотекой также и другие регионы Северо-Кавказского федерального округа. Так, второе место заняла Ингушетия, где средняя ставка составила 8,76%, а четвертое - Карачаево-Черкесия со средней ставкой 8,72%.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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