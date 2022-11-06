21 машина скорой помощи передана больницам Дагестана

06 ноября 2022, 08:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новые машины скорой помощи распределены между сельскими и городскими больницами, сообщила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на качество лечения в больницах и работу скорой помощи. Так, 3 октября 2020 года, во время пандемии, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал помощнику главного внештатного специалиста по скорой помощи Минздрава России Николаю Разумному о нехватке карет скорой помощи. Министр отметил, что для обслуживания населения в Дагестане не хватает 73 бригады скорой помощи.

В Дагестан 5 ноября прибыл 21 реанимобиль, ключи от которых глава Минздрава республики Татьяна Беляева передала руководителям районных и городских больниц республики. Машины оснащены необходимой аппаратурой, включая кардиографы и дефибрилляторы, и жесткие носилки для транспортировки пациентов с переломами, информировал минувшей ночью на своем сайте Минздрав Дагестана.

"Скорая медицинская помощь испытывает большую нагрузку, поэтому такое пополнение будет способствовать повышению оперативности и качества работы службы", – приведены в сообщении слова Беляевой.

"Толковыми врачами тоже обеспечьте на скорой помощи. А то перекидывают свою обязанность на других", - прокомментировал новость пользователь Мика Мика в Telegram-канале "Что там у дагестанцев".

Несколько комментаторов попытались привлечь внимание к проблемам других медицинских служб и учреждений республики. "С. Стальское ЦРБ на глазах разваливается и никому нет дела", - написало пользователь Сталви. "В Махачкале, столица, также разваливается ожоговое отделение в центральной больнице. А инфекционная больница это вообще мрак", - откликнулся пользователь с ником А.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, что 17 января стало известно, что из-за отсутствия санавиации жители высокогорного села Хушет были вынуждены отнести по горной тропе на носилках беременную сельчанку в больницу, расположенную в соседнем населенном пункте, где ей оказали медицинскую помощь. После лечения, она была доставлена домой из больницы по горам на строительной тачке.

10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля Минздрав республики признал проблемы с ФАПами.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.