06 ноября 2022, 08:28

21 машина скорой помощи передана больницам Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новые машины скорой помощи распределены между сельскими и городскими больницами, сообщила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на качество лечения в больницах и работу скорой помощи. Так, 3 октября 2020 года, во время пандемии, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал помощнику главного внештатного специалиста по скорой помощи Минздрава России Николаю Разумному о нехватке карет скорой помощи. Министр отметил, что для обслуживания населения в Дагестане не хватает 73 бригады скорой помощи.

В Дагестан 5 ноября прибыл 21 реанимобиль, ключи от которых глава Минздрава республики Татьяна Беляева передала руководителям районных и городских больниц республики. Машины оснащены необходимой аппаратурой, включая кардиографы и дефибрилляторы, и жесткие носилки для транспортировки пациентов с переломами, информировал минувшей ночью на своем сайте Минздрав Дагестана.

"Скорая медицинская помощь испытывает большую нагрузку, поэтому такое пополнение будет способствовать повышению оперативности и качества работы службы", – приведены в сообщении слова Беляевой.

"Толковыми врачами тоже обеспечьте на скорой помощи. А то перекидывают свою обязанность на других", - прокомментировал новость пользователь Мика Мика в Telegram-канале "Что там у дагестанцев". 

Несколько комментаторов попытались привлечь внимание к проблемам других медицинских служб и учреждений республики. "С. Стальское ЦРБ на глазах разваливается и никому нет дела", - написало пользователь Сталви. "В Махачкале, столица, также разваливается ожоговое отделение в центральной больнице. А инфекционная больница это вообще мрак", - откликнулся пользователь с ником А

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, что 17 января стало известно, что из-за отсутствия санавиации жители высокогорного села Хушет были вынуждены отнести по горной тропе на носилках беременную сельчанку в больницу, расположенную в соседнем населенном пункте, где ей оказали медицинскую помощь. После лечения, она была доставлена домой из больницы по горам на строительной тачке.

10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля Минздрав республики признал проблемы с ФАПами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Дагестане обстреляна и ограблена машина скорой помощи, ранен водитель", "Избитый в Махачкале фельдшер потребовал наказать силовиков", "Врач скорой помощи в Дербенте уволен после отказа помочь ребенку".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 ноября 2022, 07:30

06 ноября 2022, 06:35

  • Сельчане под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу

    Жители села Разночиновка под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу к их селу, на которой нет ни асфальтового, ни гравийного покрытия, из-за чего она становится непроходимой в непогоду. Комментаторы в социальной сети "ВКонтакте" отметили, что проблема с дорогами в регионе повсеместная.

06 ноября 2022, 05:35

06 ноября 2022, 04:36

06 ноября 2022, 03:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи