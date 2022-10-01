01 октября 2022, 09:59

Избитый в Махачкале фельдшер потребовал наказать силовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ратмир Совзиханов, который был избит во время массовых задержаний в Махачкале 26 сентября, написал заявление о совершении преступления в отношении него. Самому фельдшеру скорой пришлось вернуться в больницу на лечение.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября силовики избили 27-летнего фельдшера Ратмира Совзиханова, когда он сопровождал пациента в машине скорой помощи в центре Махачкалы, где в это время проходили задержания участников акции протеста против мобилизации. Совзиханова доставили в отдел полиции, но после вмешательства руководства больницы отпустили без составления протокола. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Совзиханов сообщил изданию "Черновик", что пока не решил, будет ли жаловаться на избиение силовиками. 

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Фельдшер Ратмир Совзиханов написал в прокуратуру заявление о совершении преступления в отношении него, сообщает 30 сентября "Черновик".

По словам Совзиханова, его состояние не улучшилось, и 29 сентября ему пришлось вернуться в больницу на лечение. "Головные боли, ночью плохо сплю, шум в ушах иногда беспокоит, на солнце смотреть не могу – глаза болят, тошнота беспокоит", - рассказал он.

Фельдшер уточнил, что решил написать заявление, так как не увидел реакции на случившееся с ним. "Я ждал, надеялся, что придут извиняться, но никто не извинился", - приводит его слова издание.

МВД и прокуратура Дагестана, по состоянию на сегодня, 1 октября  9.50 мск, не прокомментировали на своих сайтах и в Telegram-каналах жалобу фельдшера.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Фанаты Нурмагомедова потребовали от него высказаться о мобилизации", "Омбудсмен Дагестана заявил о взломе своего сайта", "Пользователи соцсетей возмутились словами Меликова о западных организаторах митингов". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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