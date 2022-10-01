Избитый в Махачкале фельдшер потребовал наказать силовиков

01 октября 2022, 09:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ратмир Совзиханов, который был избит во время массовых задержаний в Махачкале 26 сентября, написал заявление о совершении преступления в отношении него. Самому фельдшеру скорой пришлось вернуться в больницу на лечение.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября силовики избили 27-летнего фельдшера Ратмира Совзиханова, когда он сопровождал пациента в машине скорой помощи в центре Махачкалы, где в это время проходили задержания участников акции протеста против мобилизации. Совзиханова доставили в отдел полиции, но после вмешательства руководства больницы отпустили без составления протокола. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Совзиханов сообщил изданию "Черновик", что пока не решил, будет ли жаловаться на избиение силовиками.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Фельдшер Ратмир Совзиханов написал в прокуратуру заявление о совершении преступления в отношении него, сообщает 30 сентября "Черновик".

По словам Совзиханова, его состояние не улучшилось, и 29 сентября ему пришлось вернуться в больницу на лечение. "Головные боли, ночью плохо сплю, шум в ушах иногда беспокоит, на солнце смотреть не могу – глаза болят, тошнота беспокоит", - рассказал он.

Фельдшер уточнил, что решил написать заявление, так как не увидел реакции на случившееся с ним. "Я ждал, надеялся, что придут извиняться, но никто не извинился", - приводит его слова издание.

МВД и прокуратура Дагестана, по состоянию на сегодня, 1 октября 9.50 мск, не прокомментировали на своих сайтах и в Telegram-каналах жалобу фельдшера.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.