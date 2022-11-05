Пользователи соцсетей призвали решить проблему с общественным транспортом в Махачкале

05 ноября 2022, 08:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Каждый вечер на остановке Каспийская в Махачкале из-за нехватки маршруток собирается много людей, пожаловались местные жители в соцсетях. Этой проблеме много лет, и чиновники ее не решают, а выходом из ситуации могло бы стать возвращение общественного транспорта из частных рук в муниципалитет, заявили комментаторы.

Как сообщал "Кавказский узел" махачкалинцы неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом и на работу маршруток в городе. 3 января стало известно, что в Махачкале отменены два автобусных маршрута – N100 и N44А. Тогда без работы остались более 60 водителей. Автобусы были более удобными и дешевыми, чем маршрутки, указали местные жители в соцсети.

Каждый вечер на остановке Каспийская в Махачкале – давка и толпы пассажиров, ожидающих маршрутку, пожаловался один из местных жителей в Instagram*. " Проблеме много лет, никто не решает. Почему нельзя удвоить количество машин в вечернее время? Почему проблема маршруток в городе не решается? Почему каких-то маршрутных направлений слишком много, а каких-то очень мало?" – сказано в публикации, размещенной 4 ноября в паблике tut_mahachkala.

На 08.10 мск 11 ноября эта запись в Instagram-паблике* tut_mahachkala, на который подписаны около 209 тысяч пользователей набрала 71 отметку "нравится" и 32 комментария.

"Почему так мало маршруток вечером?" – спросил пользователь kinder556.

"Зачем вообще убрали маршрутки оттуда, которые столько лет были?" – задался вопросом пользователь aliev.a.sh.

"Потому что мэру города все равно, и никто не занимается логистикой, и весь транспорт частный", – считает shef6343.

"Потому что чиновники свои карманы только хотят наполнять, не думая о том, что люди страдают. Зачем эти новые маршрутки нужны" – написал пользователь dtr_009.

"Куда смотрит администрация? Пора новые автобусы большие и троллейбусов как можно больше", – считает ahmed_moskow_777.

"Дело в том, что маршрутные такси принадлежат частным организациям, и они курсируют, когда захотят. Все продали, И линии, и машины. Всё", – заявил пользователь antikvareat_antika.

Жалоба, что на остановке Каспийская в Махачкале каждый вечер собирается много людей, была также опубликована 4 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны почти 150 тысяч пользователей. На 08.10 мск 5 ноября этот пост набрал 1036 отметок с реакцией пользователей и 412 комментариев.

"Так интересно, почему правительство не замечает нереально долгие и очевидные проблемы?" – спросил Adam Mosquit.

"И не только в Каспийске, увы! Такая проблема и в Махачкале, не хватает транспорта, люди вынуждены битком набиваться в эти маршрутки", – отметила Umsik Mukhtarova.

"Бедные люди, уставшие кто с работы, кто с учебы. Так долго ждать транспорт, такой беспорядок только в Дагестане", – считает Джамиля Алипашаева.

"Если удвоить количество маршруток, то план упадёт у маршрутчиков. У них сократится пассажиропоток. Надо одну сеть единого транспорта создать и всех водителей посадить на зарплату вместо плана", – считает Asker Che.

"Кавказский узел" также писал, что 18 октября 2021 года в Махачкале повысили стоимость на проезд в маршрутках до 27 рублей, а 1 ноября 2021 года водители маршруток объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в соцсети акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров.

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