Гвардии сержант Вячеслав Кухтик погиб на Украине, в школе 24 села Александровка, где он учился установлена мемориальная доска. Фото: https://priazovka.ru/zemlyaki/100450-segodnya-v-sele-aleksandrovke-ejskogo-rajona-v-shkole-№24-otkryli-memorialnuyu-dosku-eyo-vypuskniku-vyacheslavu-kuhtiku/

26 октября 2022, 19:36

Военный из Ейского района погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии сержант Вячеслав Кухтик погиб на Украине, сообщила администрация Ейского района. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине 52 уроженцев Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Данил Милюков стал 51-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Гвардии сержант Вячеслав Кухтик погиб на Украине, в школе 24 села Александровка, где он учился установлена мемориальная доска, сообщила администрация Ейского района.

 Вячеслав после окончания школы учился столяра-плотника, осваивал профессию кузнеца. В 2009 году был призван на срочную службу в армию. В 2016 году он поступил на контрактную службу, стал командиром отделения зенитной ракетной батареи. Участвовал в военной операции в Сирии. Кухтику был 31 год, посмертно он награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram- канале районной администрации от 25 октября.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Кухтик погиб на Украине 26 февраля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 52 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Власти Буйнакского района сообщили о гибели земляка на Украине", "Стало известно о гибели на Украине 55-летнего жителя Ингушетии", "Власти Эльбрусского района сообщили о гибели военного на Украине"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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