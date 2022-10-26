Военный из Ейского района погиб на Украине

26 октября 2022, 19:36

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Гвардии сержант Вячеслав Кухтик погиб на Украине, сообщила администрация Ейского района. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине 52 уроженцев Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Данил Милюков стал 51-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Гвардии сержант Вячеслав Кухтик погиб на Украине, в школе 24 села Александровка, где он учился установлена мемориальная доска, сообщила администрация Ейского района.

Вячеслав после окончания школы учился столяра-плотника, осваивал профессию кузнеца. В 2009 году был призван на срочную службу в армию. В 2016 году он поступил на контрактную службу, стал командиром отделения зенитной ракетной батареи. Участвовал в военной операции в Сирии. Кухтику был 31 год, посмертно он награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram- канале районной администрации от 25 октября.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Кухтик погиб на Украине 26 февраля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 52 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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