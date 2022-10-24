Военный из Кропоткина погиб на Украине

24 октября 2022, 12:08

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Уроженец города Кропоткин Краснодарского края Данил Милюков погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 51-м уроженцем Кубани, погибшим на Украине, чью смерть подтвердили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что Алексей Наволочный погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 50-м уроженцем Кубани, погибшим в ходе СВО.

Данил Милюков погиб 11 октября, информацию о его смерти подтвердил в своем телеграм-канале глава Кавказского района Виталий Очкаласов.

Молодой человек уехал на фронт в сентябре 2022 года в составе мотострелкового взвода. 11 октября он попал под обстрел и погиб, информирует районная газета «Огни Кубани».

В 2019 году Данил Милюков окончил кропоткинскую школу № 44 и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко. Молодой человек был мастером спорта по кекусинкай и кандидатом в мастера спорта по каратэ, пишет издание 93.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 уроженца Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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