Калиматов сообщил о гибели двух разведчиков на Украине

05 сентября 2022, 20:03

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Ефрейторы Беслан Хаутиев и Зелимхан Вышегуров погибли на Украине, сообщил сегодня глава Ингушетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 24 уроженцев Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что Махмуд-Али Калиматов 1 сентября назвал девять новых имен погибших на Украине, всего власти подтвердили гибель 22 уроженцев республики.

Ефрейторы Беслан Хаутиев и Зелимхан Вышегуров погибли на Украине, сообщил сегодня глава Ингушетии. "36-летнего Беслана Хаутиева похоронили сегодня, у него остались жена и ребенок. Тело 37-летнего Зелимхана Вышегурова, отца пятерых детей, передадут родственникам сегодня вечером. Его похороны состоятся завтра (6 сентября - Прим. "Кавказского узла") в родном селении Гамурзиево", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 24 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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