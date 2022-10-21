Церемония открытия мемориальной доски в память выпускника школы Владимира Денисова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Скриншот видео https://t.me/adm_bryukhovetsky_raion/2992?single

21 октября 2022, 15:57

Четыре уроженца Кубани погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимир Денисов, Павел Проскуров Алексей Шляхов и Алексей Наволочный погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Брюховецкого района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 50 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Кошель стал 46-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого подтверждена официально.

В школе №8 станицы Чепигинской прошла церемония открытия мемориальной доски в память выпускника школы Владимира Денисова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине., сообщила сегодня администрация Брюховецкого района Краснодарского края в своем Telegram-канале

Денисову было 46 лет, он погиб 21 марта, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации.

Ранее районная администрация сообщила, что на школах района планируется установить мемориальные доски и другим погибшим на Украине. В школе №1 открыли мемориальную доску выпускнику школы Павлу Проскурову. В июле этого года он был награжден орденом Мужества посмертно. На здании школы №9 станицы Батуринской увековечили память ефрейтора Алексея Шляхова, ему был 21 год. Также планировалось открыть мемориальную доску на здании школы № 3 в память о погибшем Алексее Наволочном, говорится в сообщении районной администрации от 5 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Уроженец Камышина погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине 55-летнего жителя Ингушетии", "Власти Эльбрусского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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