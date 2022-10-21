Четыре уроженца Кубани погибли на Украине

21 октября 2022, 15:57

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Владимир Денисов, Павел Проскуров Алексей Шляхов и Алексей Наволочный погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Брюховецкого района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 50 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Кошель стал 46-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого подтверждена официально.

В школе №8 станицы Чепигинской прошла церемония открытия мемориальной доски в память выпускника школы Владимира Денисова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине., сообщила сегодня администрация Брюховецкого района Краснодарского края в своем Telegram-канале

Денисову было 46 лет, он погиб 21 марта, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации.