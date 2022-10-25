Рамид Нагиев во время задержания. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=663414831815410&set=a.473092537514308

25 октября 2022, 16:57

Азербайджанский оппозиционер арестован после акции протеста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Рамид Нагиев арестован в административном порядке на семь суток за нарушение режима условного наказания. Истинной причиной ареста стало участие Нагиева в протестной акции 24 октября, отметили в партии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Баку 24 октября разогнали митинг оппозиции, требовавшей свободы собраний и освобождения политзаключенных. Задержаны больше ста человек, 10 человек были задержаны до начала акции, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), которая организовала акцию. Среди задержанных оказались не только активисты оппозиции, но и обычные горожане, недовольные безработицей и низкими зарплатами. К вечеру все задержанные были отпущены.

Мэрия Баку не разрешила ПНФА провести 24 октября акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию. Сегодня утром были задержаны несколько оппозиционеров, в том числе члены оргкомитета протестной акции.

Нагиев был задержан 24 октября на протестной акции у здания Исполнительной власти Баку, однако спустя несколько часов отпущен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член президиума ПНФА Ильхам Гусейн. "Сегодня его арестовали в административном порядке на семь суток. Нагиев был арестован в 2020 году в связи с протестной акцией 14-15 июля. По этому делу его приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно. Сегодня ему было заявлено, что Бинагадинским районным отделом исполнения и пробации он был объявлен в розыск за несвоевременную явку для периодической регистрации, решением суда Нагиев был арестован на 7 суток", - сказал он.

По словам Гусейна, утверждения о том, что Нагиева не могли найти в отделе пробации, не состоятельны. "Он проживал по месту регистрации, у него 11 лет один и тот же номер сотового телефона", - указал Гусейн.

Истинной причиной ареста Нагиева стало участие его в протестной акции, уверен однопартиец."Если бы его арестовали за участие в акции, то это стало бы преследованием за участие в мирном собрании, что вызвало бы негативную реакцию международных организаций. А так его формально арестовали за другое правонарушение. Но и это откровенно предвзятое дело", - отметил Гусейн.

Преследование активиста по обвинению в нарушении режима условного наказания назвал необоснованным бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров.

"Если даже осужденный несвоевременно регистрируется в отделе пробации, приставы должны сначала позвонить ему по телефону, потом явиться к нему домой по месте регистрации, уведомить его близких. Если после всего этого, осужденный не явится, то его могут объявить в розыск", - пояснил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. В Бинагадинском районном отделе исполнения и пробации отказались от комментариев, сославшись на отсутствие у структуры предоставлять информацию в СМИ.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прохожие поддержали требования организаторов протестной акции в Баку", "В Баку задержан оппозиционный политик Тофиг Ягублу", "Неправительственный институт заявил о практике политически мотивированных арестов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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