Отпущены все задержанные на акции протеста в Баку

25 октября 2022, 01:31

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Силовики задержали более 140 человек на протестной акции в Баку 24 октября и к вечеру отпустили всех без составления протоколов, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Баку 24 октября разогнали митинг оппозиции, требовавшей свободы собраний и освобождения политзаключенных. Задержаны больше ста человек, 10 человек были задержаны до начала акции, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), которая организовала акцию. Среди задержанных оказались не только активисты оппозиции, но и обычные горожане, недовольные безработицей и низкими зарплатами.

Мэрия Баку не разрешила ПНФА провести 24 октября акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию. Сегодня утром были задержаны несколько оппозиционеров, в том числе члены оргкомитета протестной акции.

Общее число задержанных во время акции протеста 24 октября в Баку превышает 140 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов, проводивший мониторинг акции и задержаний.

По словам Ахмедова, вечером всех задержанных отпустили из отделов полиции или сразу из автозаков. «Женщин на двух автобусах вывезли в другой район города и высадили возле здания Верховного суда. Мужчин развезли по разным отделениям полиции города Баку и спустя 2-3 часа также отпустили без применения мер административного взыскания», – сказал он.

Правозащитник считает в целом положительным такой результат. «Конечно, пресечение мирной акции протеста противоречит конституции страны и демократическим нормам, но позитивной динамикой следует считать то, что чрезмерного насилия практически не было, хотя принуждение применялось при задержании. В отделениях, по нашим данным, физическую силу против активистов не применяли. Кроме того, еще недавно наиболее активных участников несогласованных акций подвергали административным арестам, а (24 октября) этого не произошло», – заключил он.

Всего 24 октября до начала акции и во время нее были задержаны 146 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ильхам Гусейн. По его данным, 126 из задержанных являются членами ПНФА, по двое – членами партии «Мусават» и Национального совета демократических сил, пятеро – представителями Азербайджанской партии демократии и благоденствия, один – активистом движения «Мусульманское единство», остальные – беспартийные активисты. Гусейн подтвердил, что к вечеру 24 октября все задержанные были отпущены.

По его мнению, «акция удалась». «Несмотря все препятствия и угрозы силовиков люди вышли на акцию протеста и озвучили свои требования. Власть увидела, что в стране есть протест, что с мнением несогласных необходимо считаться», – заявил Ильхам Гусейн.

Член молодежной организации партии «Мусават» Азиз Мамиев утверждает, что получил при задержании сильный удар в область почек. Он предположил, что силовики сделали это целенаправленно. «Мне при задержании поцарапали в кровь лицо, но это пустяк по сравнению с ударом в район почек, сейчас я чувствую боль в этом месте. Когда в июле меня арестовали, также туда ударили», - сказал Мамиев корреспонденту «Кавказского узла»

В МВД корреспонденту "Кавказского узла" ранее заявили, что полиция "приняла меры по пресечению несогласованного собрания". Согласно сообщению ведомства, участники несогласованной акции "были удалены с территории", а задержанных не было.

"Кавказский узел" писал также, что 30 сентября полиция в Баку пресекла акцию протеста против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны десятки человек.

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