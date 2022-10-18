Мобилизованный житель Адыгеи арестован за побег

18 октября 2022, 09:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Адыгеи Андрей Кулик совершил побег по дороге на военные учения после того, как был мобилизован. Суд приговорил его к 25 суткам гауптвахты, признав виновным в уклонении от воинских обязанностей.

Как информировал "Кавказский узел", 24 сентября правительство Адыгеи пообещало выплатить участникам военной операции на Украине единовременное пособие в 100 тысяч рублей. Выплаты были обещаны как контрактникам, так и мобилизованным. 11 октября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что дошкольники из семей мобилизованных жителей Адыгеи будут бесплатно посещать детские сады, а школьники получат бесплатное горячее питание. Единовременное пособие в 100 тысяч рублей получили почти все мобилизованные в регионе, отметил он.

По версии следствия, мобилизованный житель Адыгеи Андрей Кулик во время командировки в Джанкой сбежал на остановке. Он был задержан спустя двое суток, передал 17 октября Telegram-канал "Avtozak Live".

Жителя Адыгеи Андрея Кулика арестовали на 25 суток за уклонение от исполнения воинских обязанностей. Ранее он попал под мобилизацию, а затем сбежал, когда направлялся к месту проведения учений. Кулик был зачислен в воинскую часть в качестве военнослужащего-контрактника. После побега ему грозил арест до 30 суток. Суд назначил ему 25 суток на гауптвахте, информировали 17 октября "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от представителей Андрея Кулика относительно решения суда не поступало.

Напомним, на 14 октября с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 800 жителей юга России, в том числе 512 – из СКФО и 288 – из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине стал Дагестан.

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