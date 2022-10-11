Глава Адыгеи анонсировал помощь семьям мобилизованных

11 октября 2022, 09:24

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Дошкольники из семей мобилизованных жителей Адыгеи будут бесплатно посещать детские сады, а школьники получат бесплатное горячее питание, пообещал глава республики Мурат Кумпилов. Единовременное пособие в 100 тысяч рублей получили почти все мобилизованные в регионе, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября правительство Адыгеи пообещало выплатить участникам военной операции на Украине единовременное пособие в 100 тысяч рублей. Выплаты были обещаны как контрактникам, так и мобилизованным.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил "оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных". "Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечим бесплатное горячее питание", - написал он вечером 10 октября в своем Telegram-канале.

Кумпилов пояснил, что поставил перед главами муниципалитетов задачу лично контролировать вопросы помощи мобилизованным и им семьям и оперативно реагировать на обращения.

Также, по его словам, большинство мобилизованных "еще на прошлой неделе получили региональную выплату в сумме 100 тыс. рублей". "До конца сегодняшнего дня деньги будут начислены всем оставшимся, за исключением 6 человек, у которых возникли проблемы с документами. По каждому будем адресно работать, обязательно устраним все препятствия, и люди получат полагающиеся им средства", - заверил глава республики.

По состоянию на 09.20 мск, под публикацией Мурата Кумпилова нет ни одного комментария.

Отметим, помощь семьям мобилизованных анонсировали руководители и других регионов СКФО и ЮФО. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев 10 октября пообещал, что детям мобилизованных будет предоставлено бесплатное питание в школах, колледжах и училищах, их вне очереди устроят в детские сады, кружки и секции. Он также сообщил, что семьи мобилизованных планируется освободить от уплаты транспортного и земельного налогов.

В тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи мобилизованных жителей республики получат в качестве поддержки по 100 тысяч рублей.

7 октября правительство Кабардино-Балкарии объявило, что ежемесячные денежные выплаты военнослужащим составят 25 тысяч рублей, до 300 тысяч рублей получат те, кто получил ранения в зоне военной операции, до миллиона рублей - семьи погибших.

30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что каждому из мобилизованных жителей края или их семьям власти выплатят по 100 тысяч рублей. 5 октября краевые власти утвердили порядок выплат.

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