Меликов анонсировал выплаты семьям мобилизованных

10 октября 2022, 14:00

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По 100 тысяч рублей получат семьи мобилизованных жителей Дагестана в качестве поддержки, заявил глава республики Сергей Меликов. Помощь нужна и самим новобранцам, которым приходится покупать экипировку, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем. Пользователи сети сочли слова мэра пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки.

Семьи мобилизованных жителей Дагестана получат по 100 тысяч рублей, объявил сегодня глава республики Сергей Меликов. "Прошу всех глав муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены. Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках [участвуют в военной операции], их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов их поддержать ", - написал он в своем Telegram-канале.

К 13.55 мск под публикацией Сергея Меликова нет ни одного комментария. Под репостом его публикации в Telegram-канале "Черновика" размещено пять комментариев.

Авторы некоторых из них потребовали от властей заботиться и о самих мобилизованных. "Лучше беспокойтесь, чтобы мобилизованные хорошую одежду получали и оружие нормальное, и чтоб нормальную подготовку провели, а не то что сейчас 2 дня в Буйнакске одежду сами покупают, даже вещмешки", - написал Хасан Магомаев.

"В чем проблема, подданные должны стойко переносить тяготы службы. Они что ананасы, рябчиков и крахмальные простыни ожидали?" – иронически ответил пользователь с ником "М М".

"А почему тогда у нас все село собирает на форму и экипировку мобилизованным из нашего села. Неужели государство не может обеспечить всем нужным мобилизованным солдатам. Всем селом собирают. Ещё обещают сто тыщ", - упрекнул чиновников M S, не указав, о каком селе речь.

Напомним, аналогичные упреки адресовали Меликову пользователи соцсети после его отчета о посещении футбольного матча махачкалинского «Динамо» с уфимской командой. Главе Дагестана следует побеспокоиться об обеспечении мобилизованных одеждой и техникой, а не болеть за футболистов, указали они.

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