Власти Кубани утвердили порядок выплат мобилизованным

06 октября 2022, 07:42

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Для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей мобилизованным не нужно подавать заявления, управления соцзащиты перечислят деньги по спискам военкоматов, сообщила администрация Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что каждому из мобилизованных жителей края или их семьям власти в течение ближайших двух недель выплатят по 100 тысяч рублей. Порядок единовременной выплаты утвердят и опубликуют "в ближайшее время", добавила пресс-служба администрации края.

На юге России, в том числе на Кубани, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Так, родственники 38-летнего краснодарца добились отмены решения о его мобилизации, указав, что у мужчины дефект зрения и специальность, допускающая отсрочку от службы. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

В Краснодарском крае утвержден порядок назначения выплаты мобилизованным, сообщила 5 октября пресс-служба краевой администрации. "Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Ее осуществляет управление социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Материальную помощь оказывают в беззаявительном порядке на основании списков, представленных военным комиссариатом в Минтруда края", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

Согласно утвержденному порядку, сведения от военкоматов о мобилизованных, в том числе реквизиты банковских счетов, на которые предстоит перечислить деньги, должны поступить в течение двух рабочих дней. "Еще в течение двух рабочих дней специалисты произведут выплату", - говорится в публикации.

Это же сообщение размещено на странице администрации Кубани во "ВКонтакте", где оно вызвало вопросы у пользователей соцсети. "А почему такая разница в выплатах? В каких-то регионах одна сумма, в каких-то другая. Все едины в данной ситуации!" – написала, в частности, Svetlana Sibileva. "Сумма единая для всех. Это наш регион для своих делает надбавку", - пояснила в ответ Алла Щербакова.

"Кто по контракту, тоже могут получить?" – поинтересовалась Сола Мания, не получив к 07.40 мск 6 октября ответа на свой вопрос.

"Ну прикольно... А если у человека нет карты?" – прокомментировал сообщение администрации Самуил Гершевич. "Самуил, родственникам, и у них будет приходить на карту", - ответил Иван Тимофеев. Представитель администрации края, по состоянию на 07.40 мск, не принял участия в обсуждении.

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