Кондратьев анонсировал выплаты семьям мобилизованных

30 сентября 2022, 09:22

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Мобилизованные жители Кубани или члены их семей получат по 100 тысяч рублей, пообещал сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября оперштаб Кубани назвал фейком информацию о том, что в двух районах края введено ограничение военнообязанных на выезд. Военком Ейского и Щербиновского районов ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства, пояснили в военкомате Краснодарского края.

Выплаты семьям мобилизованных губернатор Кубани Вениамин Кондратьев анонсировал сегодня в своем Telegram-канале. "Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей", - написал он.

Порядок единовременной выплаты "утвердят и опубликуют в ближайшее время", добавила пресс-служба краевой администрации в публикации на своем сайте.

Напомним, на юге России зафиксировано уже несколько попыток мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону военных действий. Так, жительница Кубани пожаловалась на мобилизацию 59-летнего не служившего мужа. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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