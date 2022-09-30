30 сентября 2022, 09:22

Кондратьев анонсировал выплаты семьям мобилизованных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мобилизованные жители Кубани или члены их семей получат по 100 тысяч рублей, пообещал сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября оперштаб Кубани назвал фейком информацию о том, что в двух районах края введено ограничение военнообязанных на выезд. Военком Ейского и Щербиновского районов ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства, пояснили в военкомате Краснодарского края.

Выплаты семьям мобилизованных губернатор Кубани Вениамин Кондратьев анонсировал сегодня в своем Telegram-канале. "Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей", - написал он.

Порядок единовременной выплаты "утвердят и опубликуют в ближайшее время", добавила пресс-служба краевой администрации в публикации на своем сайте.

Напомним, на юге России зафиксировано уже несколько попыток мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону военных действий. Так, жительница Кубани пожаловалась на мобилизацию 59-летнего не служившего мужа. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики в Махачкале задержали участников акции против мобилизации", "Главы регионов СКФО и ЮФО отчитались о мерах по мобилизации", "Создание нацподразделения для отправки на Украину послужило пиару властей Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 сентября 2022, 10:50

30 сентября 2022, 10:09

30 сентября 2022, 08:30

30 сентября 2022, 07:46

30 сентября 2022, 06:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи