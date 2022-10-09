Пользователи соцсети сочли неуместной поддержку Меликовым футболистов во время спецоперации на Украине

09 октября 2022, 22:20

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Главе Дагестана следует побеспокоиться об обеспечении мобилизованных одеждой и техникой, а не болеть за футболистов, прокомментировали присутствие Сергея Меликова на матче махачкалинской команды пользователи соцсети.

Глава Дагестана Сергей Меликов побывал на матче махачкалинского клуба «Динамо» с уфимской командой.

Махачкалинское «Динамо» сегодня в 13-м туре принимали соперников из «Уфы» и проиграли гостям со счётом 0:1, сообщается на сайте Euro-football.

"Стараюсь ходить на все домашние матчи нашего «Динамо», чтобы болеть за команду вместе со всеми", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что победа досталась сопернику. "Динамовцев и болельщиков прошу не расстраиваться. Впереди ещё много игр", - отметил Меликов.

Глава Дагестана также опубликовал видеоролик, на котором он стоит среди фанатов махачкалинской команды и скандирует: "Динамо!".

Видео, на котором Меликов в фансекторе поддерживает «Динамо», также опубликовано в паблике dagizvestiyaa в Instagram*, насчитывающем 366 тысяч подписчиков. По данным на 22.10 мск сегодня пользователи оставили под видео 41 комментарий и 827 отметок "нравится".

Некоторые пользователи упрекнули главу республики в том, что он развлекается, в то время как в Дагестане идет мобилизация.

"Много времени у него, чтобы идти и развлекаться", - написал _magomedov__a_m.

"Лучше бы они так поддерживали тех, кто воюет, спецодеждой и техникой", - заметил amirkhanova0808.

"Кто воюет [...] им холодно и одеть ничего Он, хозяин республики, первым делом должен был поинтересоваться и побеспокоиться", - поддержал его patimaramazanova8102.

"Меликов, ребятам, которых мобилизовали, отправь обмундирование [...] Позаботься о своих гражданах", - призвал malinka_dnk.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане. К 3 октября суд вынес решение об административном наказании 104 участников протестов. К 8 октября число осужденных после протестов в Махачкале достигло 148, 102 дела возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.