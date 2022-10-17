Активист Юрий Костюк экстрадирован из России в Белоруссию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судебные приставы, не дожидаясь итога апелляции, экстрадировали из Сочи в Белоруссию активиста Юрия Костюка, запросившего убежище в России.

Юрий Костюка, который запросил в России убежище из-за политического преследования в Белоруссии, экстрадировали на родину, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда Центра защиты прав человека "Мемориал".

Костюк находится в Пружанском ИВС в Белоруссии, проинформировал сегодня белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

Юрий отбыл срок в Белоруссии за оскорбление государственных символов и 6 января вышел на свободу. 15 февраля он был задержан сотрудниками КГБ в связи с участием в Telegram-чате"Волейбол по выходным", который объединял политзаключенных. После этого он уехал в Россию, но был задержан в аэропорту Сочи, отмечается в сегодняшней публикации.

С помощью адвоката он подал заявление на получение статуса беженца, после отказа в предоставлении ему убежища Юрий решил обжаловать решение. Однако 13 октября приставы увезли Юрия в аэропорт для экстрадиции. В аэропорту Юрий пытался нанести себе ранения, чтобы остановить пытки и незаконную экстрадицию. Его вернули в изолятор временного содержания иностранных граждан, говорится в сообщении.

В изоляторе после возвращения Юрия Костюка из аэропорта на его теле были зафиксированы синяки и побои, сообщила "Новая газета.Европа" со ссылкой на Комитет "Гражданское содействие"*.

После этого Костюк был повторно вывезен из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Утром 15 октября дежурный сотрудник Центра в селе Новоукраинском сообщил правозащитникам, что Костюка увезли в неизвестном направлении. "Сотрудники учреждения не предоставили адвокату документы, подтверждающие это. Судебное заседание по обжалованию решения о выдворении его на родину назначено на 17 октября. До решения апелляционной инстанции выдворение незаконно", — приводятся в публикации слова представителя комитета.

Адвокат Юрия Костюка Марина Дубровина заявила, что считает экстрадицию незаконной. "Важный нюанс в том, что в июне мы подавали ходатайство о предоставлении статуса беженца, так как он преследуется в Беларуси по политическим мотивам. Сейчас он находится в том числе в процедуре обжалования решения по убежищу. Выдворение также нарушает закон "О беженцах"",— процитировал ее слова 13 октября "Коммерсант".

В конце сентября Генпрокуратура России отказала в экстрадиции Костюка, но сразу после освобождения Юрий был задержан и привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания. 27 сентября Армавирский городской суд вынес постановление о выдворении Костюка за пределы России, проинформировал фонд "Страна для жизни" на своей странице в Instagram**.

В Белоруссии Костюк уже был приговорен к одному году ограничения свободы в учреждении открытого типа по статье о надругательстве над госсимволами за то, что сорвал государственный флаг на улице. Позже ему заменили наказание на 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Костюк полностью отбыл наказание и был освобожден в январе этого года, указано в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.