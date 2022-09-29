Аналитики указали на подоплеку визита Лукашенко в Абхазию

29 сентября 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политологи в Минске и Тбилиси отреагировали на визит президента Белоруссии в Абхазию и его встречу с Асланом Бжанией. Визитом в Абхазию Лукашенко демонстрирует лояльность Кремлю, отметили Артем Шрайбман, Александр Класковский и Андрей Егоров. Поездка Александра Лукашенко стала следствием недостаточно жесткой политики властей Грузии в отношении России, указал Зураб Батиашвили. Это был спонтанный визит, но его можно расценивать как признание, считает Наира Амалыа.

Лукашенко посетил Абхазию после встречи с Путиным

В Пицунде 28 сентября завершилась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило в тот же день "Абхазия-Информ". На встрече обсуждался "ряд вопросов экономического характера". Аслан Бжания выразил уверенность в том, что Абхазия и Белоруссия будут развивать отношения. "Это был первый визит президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям", - процитировало Бжанию агентство.

Александр Лукашенко заявил, что приехал в Абхазию не потому, что "какая-то ситуация сложилась". "У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии", - привело 28 сентября его слова государственное ИА "БЕЛТА".

При этом Лукашенко добавил, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с Владимиром Путиным. По его словам, торгово-экономические связи должны стать фундаментом отношений Абхазии и Белоруссии. "Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, при том это взаимовыгодное будет сотрудничество, мы это сделаем. […] Мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения", - процитировало Лукашенко агентство.

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, оккупированной Россией территорией после того, как в августе 2008 года российская военная операция была проведена на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Белорусские политологи сочли поездку Лукашенко уступкой Москве

Лукашенко "вышел на новый уровень и, наверное, впервые за время своего правления" посетил Абхазию, указал белорусский аналитик Артем Шрайбман. "Очевидно, что Лукашенко больше не руководствуется соображениями, которые останавливали его от построения отношений с этими регионами. Видимо, отношения с Грузией его уже не особо интересуют. Отношения с Западом не могут быть испорчены такими шагами, потому что портить там уже нечего. Я думаю, что еще несколько месяцев такого давления со стороны Кремля - и Лукашенко может прийти в точку признания Абхазии", - приводит его слова издание "Зеркало".

По мнению белорусского политобозревателя Александра Класковского, визит Лукашенко в Абхазию говорит о том, что он сейчас находится в трудной ситуации, и что "Москва его прижимает". "Тем не менее он хочет отделаться малой кровью. То, что Лукашенко поехал сейчас в Абхазию, не означает, что завтра он подпишет указ о ее признании и об установлении дипломатических отношений. Этот визит неофициальный. И Лукашенко, скорее всего, таким образом показывает, что он делает Москве уступки", - сказал он.

Класковский не исключил, что Лукашенко за счет этого визита «хочет решить в свою пользу ряд финансово-экономических вопросов, завязанных на Кремле». "С другой стороны, он вряд ли подпишет какой-то указ или другое юридическое решение насчет признания Абхазии. Дело в том, что это может открыть ящик Пандоры. Завтра у него потребуют признать итоги так называемых референдумов о присоединении к России […] земель Украины. Потом, может быть, перед ним поставят вопрос о том, чтобы Абхазию и Южную Осетию включить в Союзное государство, что сразу принизит статус Лукашенко как эксклюзивного партнера России в рамках этой двойки", - привело его слова издание.

Лукашенко "демонстрирует, что он что-то делает, но в реальности ничего не предпринимает", считает белорусский политолог Андрей Егоров. "Лукашенко приехал в Абхазию, поддержал ее символически, но по факту никакого официального признания не сделал, потому что в таком в случае Беларусь понесла бы издержки. Это довольно традиционное для Лукашенко поведение", - процитировало Егорова издание.

Даже случайный визит означает признание

Это был спонтанный визит, но даже в таком формате он имеет большое значение, уверена Наира Амалыа, блогер, общественный деятель, председатель Сухумского отделения партии «Апсны».

"Надо полагать, что это почти случайный визит. Лукашенко был в Сочи и, видимо, его пригласили в Абхазию. Серьезные вопросы поднимались на встрече в Сочи, насколько мне известно, и, видимо, здесь продолжение, и каким-то образом это касается и нас. Возможно, речь идет о союзном государстве, возможно, речь идет о признании, что-то готовится, я думаю... пускай к нам приезжают такие гости, встречи без галстуков ведь бывают, и это нормальное явление. Мы же не закрытое государство, это говорит совершенно о противоположном, что мы демократическая состоявшаяся страна. Мы все рады, лишь бы было признание независимости", - сказала Наира Амалыа, слова которой приводит "Эхо Кавказа"*.

«Сам факт визита Лукашенко в Абхазию означает признание», - добавила она.

Визит вызвал возмущение Тбилиси

МИД Грузии осудил поездку Александра Лукашенко в Абхазию "с нарушением государственной границы Грузии". "Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в ее международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих фундаментальным принципам международного права", - процитировало 28 сентября заявление министерства "ИнтерпрессНьюс".

Властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии, заявил аналитик Зураб Батиашвили. По его мнению, визит Лукашенко в Абхазию - это знак того, что политика властей Грузии в отношении России неэффективна. "Мы пожинаем плоды неправильной политики, но каковы бы ни были намерения Лукашенко, как минимум Тбилиси нужно предпринять шаги, в том числе следует рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии, поскольку это не должно оставаться без реагирования и требует самой жесткой реакции со стороны Грузии", - приводит слова Батиашвили агентство.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.