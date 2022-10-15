15 октября 2022, 13:36

Житель Ростовской области убит во время спецоперации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ходе специальной военной операции погиб житель Цимлянского района Дмитрий Бекреев, сообщили власти района. С начала операции официально подтверждена гибель не менее 50 уроженцев Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что сержант Иван Четвертков скончался в госпитале после ранения, полученного на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 49 ростовчан.

Житель Цимлянского района Ростовской области Дмитрий Бекреев погиб на территории Донецкой народной республики. Бекреев участвовал в спецоперации российских войск, сообщила администрация района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бекреев принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. 8 октября ему бы исполнилось 47 лет. Бекреев родился в 1975 году в городе Пермь, позже его семья переехала в станицу Красноярскую, где Бекреев окончил среднюю школу, информируют 14 октября "Ростовские новости".

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине еще четверых волгоградцев", "Мэрия Камышина сообщила о гибели земляка на Украине", "Трое полицейских из Чечни погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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