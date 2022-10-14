Мэрия Камышина сообщила о гибели земляка на Украине

14 октября 2022, 10:53

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Старший сержант Сергей Фоменко погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 128 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября стало известно о вручении орденов Мужества родственникам четырех погибших на Украине жителей Волгоградской области. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель там не менее 127 уроженцев региона.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Житель Камышина, старший сержант Сергей Фоменко погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробностей о Фоменко и обстоятельствах его службы и гибели мэрия не привела.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 128 уроженцев Волгоградской области.

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